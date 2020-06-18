2020-06-18T12:32:33+03:00
Политика

В администрации Краснодара - кадровые перестановки

Елена Золотова стала управлять делами молодежи, а Антон Смертин возглавил департамент информационной политики
Галина КОПЫЛОВА
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В администрации Краснодара произошли кадровые перестановки. Фото: krd.ruВ администрации Краснодара произошли кадровые перестановки. Фото: krd.ru
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18 июня в администрации Краснодара прошло 97 заседание городской Думы. На новые должности были утверждены сразу три кандидатуры.

Георгий Пронькин. Фото: krd.ru

Георгий Пронькин. Фото: krd.ru

Директором департамента по связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами Краснодара стал Георгий Пронькин. До этого он занимал должность начальника управления по делам молодёжи администрации Краснодара.

- Георгия Пронькина хорошо знают в городе как молодежного лидера, у него колоссальный опыт работы в этой сфере. Он перспективный руководитель, которому, я уверен, необходимо развиваться дальше, выходить на новый уровень, — сказал глава города Евгений Первышов.

Елена Золотова. Фото: krd.ru

Елена Золотова. Фото: krd.ru

Управление по делам молодежи Краснодара возглавила Елена Золотова

Золотова до 2017 года была гендиректором газеты «Кубанские новости». Затем возглавляла муниципальную телекомпанию «Краснодар».

- Замечательный специалист, отлично руководила нашим муниципальным телевидением. С опытом, который есть у Елены Александровны, я думаю, она справится с новыми задачами, - отметил мэр Краснодара Евгений Первышов.

Руководителем департамента информационной политики Краснодара назначен Антон Смертин

Антон Смертин с 2019 года занимал пост главного редактора РБК-Краснодар. Ранее работал руководителем портала «Юга.ru».

- Получил предложение от главы города Евгения Первышова, подумал и - неожиданно для себя - согласился, - написал Смертин на своей странице в Facebook.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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