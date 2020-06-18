В администрации Краснодара - кадровые перестановки
18 июня в администрации Краснодара прошло 97 заседание городской Думы. На новые должности были утверждены сразу три кандидатуры.
Георгий Пронькин. Фото: krd.ru
Директором департамента по связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами Краснодара стал Георгий Пронькин. До этого он занимал должность начальника управления по делам молодёжи администрации Краснодара.
- Георгия Пронькина хорошо знают в городе как молодежного лидера, у него колоссальный опыт работы в этой сфере. Он перспективный руководитель, которому, я уверен, необходимо развиваться дальше, выходить на новый уровень, — сказал глава города Евгений Первышов.
Елена Золотова. Фото: krd.ru
Управление по делам молодежи Краснодара возглавила Елена Золотова
Золотова до 2017 года была гендиректором газеты «Кубанские новости». Затем возглавляла муниципальную телекомпанию «Краснодар».
- Замечательный специалист, отлично руководила нашим муниципальным телевидением. С опытом, который есть у Елены Александровны, я думаю, она справится с новыми задачами, - отметил мэр Краснодара Евгений Первышов.
Руководителем департамента информационной политики Краснодара назначен Антон Смертин
Антон Смертин с 2019 года занимал пост главного редактора РБК-Краснодар. Ранее работал руководителем портала «Юга.ru».
- Получил предложение от главы города Евгения Первышова, подумал и - неожиданно для себя - согласился, - написал Смертин на своей странице в Facebook.
КСТАТИ
Вице-мэр Краснодара Владислав Ставицкий уходит в отставку
Владислав Ставицкий покидает должность заместителя главы Краснодара по собственному желанию. По некоторым данным, он переезжает в столицу и работать теперь будет там (читайте далее)
ИСТОЧНИК KP.RU