2020-06-18T15:15:08+03:00
Общество

Сочи, вставай!: курорт окончательно просыпается после карантинной спячки

Город с 21 июня возвращается к нормальной жизни
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Сочи возвращается к нормальной жизни . Фото пресс-службы мэрии СочиСочи возвращается к нормальной жизни . Фото пресс-службы мэрии Сочи
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Сочи окончательно просыпается после вынужденной карантинной «спячки» длиною почти три месяца. Согласно решению региональных властей, с 21 июня на курорте смогут возобновить работу торговые центры вне зависимости от площади.

Крупных ТЦ, площадью свыше 3 тысяч квадратных метров на курорте 20, наиболее крупный из них – «Моремолл» в центре города.

На курорте начнут работу ТРЦ любой площади. Фото пресс-службы Моремолл

На курорте начнут работу ТРЦ любой площади. Фото пресс-службы Моремолл

Работу здесь пока, правда. возобновят только магазины. Деятельность фудкортов, кинотеатров и развлекательных зон пока по-прежнему запрещена. В полном объёме туристов смогут принимать все сочинские отели, пансионаты и санатории.

Возвращаются к жизни отели и пансионаты Фото: Михаил КОНСТАНТИНОВ

Возвращаются к жизни отели и пансионатыФото: Михаил КОНСТАНТИНОВ

В Сочи насчитывается более 1600 различных средств размещения. 76 из них - крупные отели и гостиницы. По-прежнему в приоритете строгие эпидемиологические правила.

- Перед началом работы весь персонал обязан пройти тест на отсутствие COVID-19. А вот гостям санаториев справки об отсутствии коронавируса и чистом эпидокружении больше не понадобятся,-сообщает мэрия курорта.

Однако, если будут выявлены заболевшие, средство размещения тут же станет обсерватором.

В Сочи насчитывается более 1600 средств размещения туристов. Фото пресс-службы мэрии Сочи

В Сочи насчитывается более 1600 средств размещения туристов. Фото пресс-службы мэрии Сочи

Возобновляются в Сочи и деловые мероприятия с участием не более 100 человек. Все они должны быть в масках.

С 1 июля смогут начать работу детские лагеря с медицинской лицензией. Но только пока будут принимать детей исключительно из Краснодарского края.

На въездах в Сочи — в аэропорту, на вокзалах, а также на автомобильном посту Магри у гостей продолжат измерять температуру.

Обсерватор в Сочи теперь примет только иностранцев. Фото пресс-службы мэрии Сочи

Обсерватор в Сочи теперь примет только иностранцев. Фото пресс-службы мэрии Сочи

И наконец, главное - в обсерваторы Сочи больше не будут отправлять приезжих из других регионов России. Помещять в них отныне будут только иностранных граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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