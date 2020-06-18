2020-06-18T19:24:57+03:00
Общество

В Сочи выпускники прыгнули с буны в море в школьной форме

Таким образом подростки отметили окончание девятого класса [видео]
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи выпускники прыгнули с буны в море в школьной форме. Фото: @live.sochiВ Сочи выпускники прыгнули с буны в море в школьной форме. Фото: @live.sochi
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В школах Сочи всем выпускникам вручили аттестаты. Более 8 тысяч ребят из 9 и 11 классов получили документы об образовании.

- Аттестаты вручались выпускникам в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора: на входе в школу детям измеряли температуру и обрабатывали руки антисептиком. В помещении ученики находились в масках и соблюдали социальную дистанцию, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Видимо, драйва не хватило. И группа школьников после выпускного в духе ограничительных мер решили оторваться по полной. Продолжение банкета состоялось на пляже. Нарядно одетые выпускники с красными парадными ленточками забрались на буну и на раз-два-три прыгнули в воду.

В Сочи выпускники прыгнули с буны в море в школьной форме.Видео: @live.sochi! другой источник

- Прощай девятый класс! – хором крикнули ребята.

Видео разместили в соцсетях. Пользователи неоднозначно восприняли флэшмоб с буны — народ удивило то, что с таким размахом подростки отметили окончание девятого класса, а не одиннадцатого.

- Купаться в море – одна из лучших традиций сочинских школьников. Потому выпускные вечера, как правило, устраивают в приморских ресторанах и кафе. Я помню, как мы топили портфели на Приморской набережной, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» коренной местный житель, выпускник 2011 года Максим Фролов. – Правда, в одной из сочинских гимназий есть фонтан. Ее выпускники отмечают окончание школы в нем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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