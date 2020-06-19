Владимир Порханов: Медики сражаются на передовой инфекционной войны

В преддверии профессионального праздника главный врач Краевой клинической больницы № 1 рассказал корреспонденту «КП» о последних достижениях медучреждения.

- Сегодня клиника гарантирует полный спектр современного лечения: от «стандартного» до наукоемкого, - рассказывает Владимир Алексеевич. – В Краевой больнице №1 проводят как рядовые хирургические вмешательства, так и сложнейшие реконструктивные операции, в том числе и при тяжелых запущенных онкологических заболеваниях. В клинике проводятся операции на сосудах, позвоночнике, легочные операции, микрохирургические офтальмологические, рентгенохирургические (первые рейтинговые места в РФ) и робот-ассистированные операции. Ежегодно – до 100 трансплантаций органов. За последние 5 лет общее количество оперативных вмешательств выросло на треть и за прошедший год составило без малого 70 тысяч. Каждая третья операция – инновационная. Если в числах, это 57 процентов всей высокотехнологичной медицинской помощи Краснодарского края. По ряду направлений НИИ-ККБ№1 занимает первые рейтинговые места в России.

Без сомнения, все это достигается благодаря труду медицинских работников, но это не было бы невозможно осуществить без прямой поддержки администрации и руководства Краснодарского края, без обновления медицинского оборудования, приобретения современных диагностических и хирургических систем.

Важнейшим этапом в развитии нашей клиники стало активное использование возможностей современной роботизированной хирургии. Яркий пример - система «DaVinci». Так, первая в России трансплантация почки с помощью робота состоялась в прошлом году в НИИ-ККБ№1.

Также в центре анестезиологии и реанимации больницы есть возможность проводить экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) одновременно четырем пациентам. Это больные, для которых ЭКМО – единственный шанс на спасение их жизней. И такое количество одномоментно - на Юге России может осуществлять только НИИ-ККБ №1.

Учитывая цели, поставленные перед здравоохранением Национальным проектом «Онкология», НИИ-ККБ№1 наращивает объемы оказания помощи пациентам со злокачественными новообразованиями. В 2019г. мы пролечили на 15% больше больных, чем за аналогичный период прошлого года.

Здесь нельзя не сказать и о Центре грудной хирургии НИИ-ККБ №1. На протяжении многих лет ЦГХ с большим отрывом занимает лидирующую позицию в России по количеству операций на органах грудной клетки. Торакальное отделение является единственным в крае, в нем получают лечение больные с раком легкого, опухолями средостения, раком пищевода и желудка. 15% от всех операций, выполняемых на легких в РФ, производится в Центре грудной хирургии НИИ-ККБ №1.

Ну и как подтверждение моих слов– сотрудники краевой больницы №1 четырежды удостаивались главной медицинской премии страны «Призвание» в разных номинациях. В многолетней истории награды – это уникальный случай.

- Что, на Ваш взгляд, важнее – фундаментальная наука или прикладные технологии? Какое направление является приоритетным для института на базе ККБ1

- Невозможно на современном этапе развития науки определить большую или меньшую важность фундаментальных исследований и прикладных технологий. Бурное развитие биологии, молекулярной биомедицины и клеточных технологий увеличило возможности внедрения в практику здравоохранения высокоэффективных методов лечения, реабилитации и профилактики заболеваний по всем направлениям медицины. В этом смысле более уместно говорить о трансляционной медицине, то есть переносе результатов фундаментальных разработок в практическую сферу здравоохранения. Чем мы и занимаемся в нашей клинике. У нас создана специальная лаборатория разработки и изучения новых технологий лечения заболеваний. Ее основной задачей является перенос достижений фундаментальных биомедицинских наук в клиническую практику с персонализированным ориентиром. Основу разработок составляет регенеративная медицина и клеточные технологии.

- Ваша клиника уже получала новое оборудование по нацпроекту «Здравоохранение»?

- НИИ-ККБ №1 участвует в реализации двух программ на территории Кубани – «Борьба с онкологическими заболеваниями» и «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». И несмотря на пандемию их реализация продолжается.

Что касается онкологического проекта, то в этом году запланировано приобретение более 90 единиц высокотехнологичной техники на сумму более 600 млн. рублей. Это оборудование для операционных, лучевой терапии, передвижные рентгенаппараты и другое.

Буквально несколько недель назад наша клиника получила эндовидеоскопический комплекс для выполнения урологических операций и три системы ультразвуковой диагностики экспертного класса

Также уже с начала этого года в учреждении заработал линейный ускоритель серии Elekta. Он позволяет проводить высокоточное лучевое лечение онкологических заболеваний. Аппарат приобретен за счет краевого бюджета. Что важно- эта помощь осуществляется для пациентов бесплатно в рамках ОМС.

Ведется работа и в части «Борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В этом году в рамках этой программы для нашей больницы запланировано приобретение 2 ангиографических установок, аппаратов УЗИ для исследования сосудов сердца и мозга, а также дополнительные аппараты для ИВЛ.

- Какие у вас планы на 2020 год в части развития больницы, помимо нового оснащения?

- Несмотря на сложную экономическую ситуацию, федеральные и краевые власти сохранили в полном объеме запланированное на 2020 год финансирование здравоохранения. Мы продолжаем реконструкцию больницы, сохраняя плановые сроки сдачи работ.

Будет построен лечебный корпус на 300 коек с современнейшим Краевым ожоговым центром, отделением гнойной хирургии, травматологическим отделением (отделение сочетанной травмы), неврологической реанимацией сосудистого центра (для пациентов с инсультами), реанимационные отделения, отделение эндоскопии, отделение лучевой диагностики, операционный блок.

Фото: пресс-служба ККБ№1.

- Как работает НИИ-ККБ№1 сегодня и какова судьба ковид-госпиталя на базе вашей больницы?

- Прием онкологических пациентов и пациентов с подозрением на опухоль больница не останавливала ни на 1 день. С начала года нами пролечено 4,5 тысячи онкопациентов, проведено 1800 операций. Врачи поликлиники НИИ-ККБ №1 приняли около 7 тысяч больных со злокачественными новообразованиями.

Что касается остальных заболеваний, то действительно, на период наиболее строгих ограничительных мер плановый прием и госпитализация были сокращены. Но экстренная медицинская помощь оказывалась в полном объеме.

Ковид-госпиталь пока работает о его закрытии вопрос не стоит. Больные с COVID-19 продолжают поступать. Конечно уже гораздо меньше, но мы не должны забывать про курортный сезон. Поэтому медикам рано расслабляться.

- Что бы Вы хотели пожелать коллегам в преддверии праздника?

- Миссия медиков трудна, но в тоже время благородна. Работа требует большой отдачи сил, смелости, серьезных знаний и высокого профессионализма. Особенно сегодня, когда во всём мире пандемия коронавируса - медики на передовой этой страшной инфекционной войны. Многие из нас ценой своего здоровья, по несколько смен на ногах, в полной экипировке средствами индивидуальной защиты, без сна и возможности увидеть родных находятся в ковид-госпиталях. В нашем поле зрения не только пациенты с коронавирусом. Зачастую, мы оперируем людей с сопутствующими заболеваниями. И в таком режиме – последние несколько месяцев. Должен отметить, что все достойно справляются со своими обязанностями, впрочем, как и всегда!

Главный врач НИИ-ККБ№1 Владимир Порханов в ковидном госпитале больницы. Фото: пресс-служба ККБ№1.

От всей души желаю всем коллегам и их близким крепкого здоровья, семейного благополучия, профессионального роста, успехов в самых смелых планах! Мира, гармонии, благополучия и процветания!

НИИ-ККБ №1 занимает в России:

- 1-е место по числу операций на легких;

- 1-3-е место по количеству открытых операций на сердце;

- 1-3-е место по числу рентгенэндоваскулярных вмешательств на сердце и сосудах;

- 2-е место по количеству операций на позвоночнике;

- 2-е место по количеству проводимых аортокоронарных шунтирований;

- 2-е место по общему количеству артериальных реконструкций и реконструктивных операций на сонных артериях;

- 3-е место по числу эндопротезирований суставов.

ОБЪЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ГОД

- 900 000 амбулаторных посещений;

- 120 000 пролеченных пациентов, из них 25% - по экстренным показаниям;

- 67 000 операций, среди которых 25 000 - высокотехнологичных;

- 100 000 КТ-исследований;

- 16 000 МРТ-исследований;

- 600 000 УЗ-исследований;

- 26 000 консультаций тяжелых больных в районах края;

- 3000 выездов врачей для оказания медицинской помощи в районы края;

- 1500 тяжелых и крайне тяжелых больных из больниц края эвакуированы «на себя»