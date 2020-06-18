2020-06-18T21:40:22+03:00
Общество

В Сочи медведи разоряют хозяйства дачников

Специалисты считают, что животные представляют для местных жителей реальную угрозу [фото]
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи медведи разоряют хозяйства дачников. Снимок сделан фотоловушкой Сочинского нацпарка.В Сочи медведи разоряют хозяйства дачников. Снимок сделан фотоловушкой Сочинского нацпарка.
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В Сочи садоводческое товарищество «Урожай» в Хостинском районе стало объектом атаки голодных медведей. Животные разрушают хозяйственные постройки, уничтожают посадки на грядках, переворачивают мусорные контейнеры. К счастью, до сегодняшнего момента никто из дачников не пострадал.

Но, как считают специалисты Сочинского национального парка, медведи представляют опасность для садоводов. Местные жители обратились с коллективным письмом в природоохранную организацию, в котором просят защитить их от непрошеных гостей.

- Популяция медведей в последние годы существенно увеличилась. Соответственно, стали чаще наблюдаться случаи их выхода к людям. Причем, это касается не только отдаленных горных сел, но и городской черты, - сообщил начальник отдела по охране животного мира, старший охотовед нацпарка Реваз Пруидзе.

Специалисты предупреждают о возможной агрессивности животных, когда они рыщут в поисках пищи рядом с жилыми домами. На дачных участках косолапых привлекает урожай овощей и фруктов, их добычей могут стать домашняя птица, кролики, скот.

По словам Реваз Пруидзе, как правило, кавказские бурые медведи не проявляют явной агрессии к человеку. Их рацион, в основном состоит из растительной пищи, мелких животных и рыбы.

- К населенным пунктам медведи выходят, в первую очередь, именно из-за недостатка кормовой базы в местах их обитания, - обратил внимание старший охотовед.

Специалисты предупреждают о возможной агрессивности животных. Снимок сделан фотоловушкой Сочинского нацпарка.

Специалисты предупреждают о возможной агрессивности животных. Снимок сделан фотоловушкой Сочинского нацпарка.

В качестве профилактики медвежьих атак специалисты нацпарка советуют дачникам не устраивать свалки пищевых отходов и не отпускать пастись в лес коров и коз без присмотра. В природоохранной организации разработали правила поведения при встрече с медведем, в числе которых: попытаться отогнать зверя громким криком, ни в коем случае не убегать от него.

- Медведи обладают хорошо развитым обонянием, легко находят и раскапывают даже закопанные пищевые отходы. Поэтому мусор рекомендуется вывозить на значительное расстояние от жилья, - заключили в нацпарке.

Как сообщалось ранее, в Сочи по горным курортам гуляют медведи, пока туристов нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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