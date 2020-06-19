В Черном море пропала женщина-дайвер

38-летняя сотрудница южного отдела Института океанологии имени Петра Петровича Ширшова проводила исследования в Анапе недалеко от села Витязево. Для забора грунта она опустилась на дно Черного моря. Но после истечения запаса воздуха на поверхность не поднялась.

- Когда время истекло экипаж судна "Профессор Лонгинов" подал сигнал бедствия – оповестил оперативных дежурных. Они незамедлительно выдвинулись на место и начали поиски. Рейдовый катер с водолазами прочесал берег, а водолазы проверяли дно моря в течение двух суток. Дайвера так и не нашли, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-секретарь Морспасслужбы РФ Андрей Малов.

Представитель спасательной службы уточнил, что поиски начались вечером 17 июня. А утром 19 числа было принято завершить работы. В том месте, где пропала женщина-дайвер очень сильное донное течение, что усложняет поиски.

- Водолазы погружались со специальным оборудованием и делали видеосъемки, чтобы на суше более детально изучить местность и проанализировать возможные причины пропажи, - рассказал «КП» - Кубань» Андрей Малов.

Специалисты говорят, что все факты указывают на гибель дайвера. Женщина неопределенное время будет числиться без вести пропавшей. А когда тело удастся найти, эксперты смогут назвать точные причины того, почему женщина своевременно не поднялась на поверхность.