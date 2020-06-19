Вернуть имя: в Бельгии обнаружена могила жителя Сочи - узника фашистского концлагеря

Среди захороненных на этом кладбище - житель Сочи Сергей Алексеевич Птахин. Могилу Птахина под городом Генк в провинции Лимбург обнаружила член бельгийского общества «Бессмертный полк» Элла Бондарева, сверившая списки погибших.

По данным, которые удалось обнаружить поисковикам проекта «Возвращение имени», Сергей Птахин,1900 года рождения, проживал в Сочи на улице Кирова, дом 45.

Запсиь о смерти Сергея Птахина 12.1.1944 года. Фото Проекта "Возвращение имени"

Согласно немецким архивам времен второй мировой, рядовой красноармеец, служивший в 72 противотанковом батальоне, попал в плен в июле 1942 года, во время стремительного наступления гитлеровцев под Старым Осколом Белгородской области.

Как и многие десятки тысяч советских военнопленных, Птахин затем был помещен в концлагерь Шталаг 326 на территории германской Саксонии, а во второй половине 1943-го переведен в «филиал» лагеря смерти — Шталаг 304, находившийся под городом Лёвен в оккупированной тогда Бельгии.

Лагерь Шталаг 326 в Саксонии. Фото сайта "Подвиг народа"

Заключенных отсюда угоняли на работы в угольных шахтах. Невыносимые бытовые условия, скудное питание и тяжелая работа, как правило, убивали узников всего за несколько месяцев.

Согласно лагерным карточкам учета, Сергей Птахин умер 12 января 1944 года и похоронен в одиночной могиле под Генком.

Учетная карточка Сергея Птахина из лагеря. Фото Проекта "Возвращение имени"

В документах также указаны иные данные о заключенном. Его гражданская профессия была сугубо мирной — Птахин до войны работал поваром. Там же есть сведения и о его жене — Анне Птахиной.

К сожалению, в архивах пока не удалось отыскать ни одного фото красноармейца. Дома номер 45 в Адлере теперь больше нет. Примерно на этом месте сейчас находится здание районной налоговой инспекции.

- Сейчас мы активно разыскиваем родных воина. Это очень редкий случай, когда потомкам может быть предоставлена возможность найти и забрать прах своего родственника из концентрационного лагеря ШТАЛАГ. Горожане, которые смогут помочь в поиске родственников, могут передать имеющуюся информацию по телефонам: +7-988-405-43-99 и +7-988-412-62-82, - сказала координатор проекта «Возвращение имени» в Сочи Ольга Захран.

Захоронение советскиз воинов в Бельгии. Фото Посольство России в Бельгии

В марте участники международного проекта «Возвращение имени», поисковики и волонтеры– курсанты Сухумского военного училища. уже передали властям Сочи архивные документы 168 сочинцев-узников фашистских концлагерей, считавшихся ранее пропавшими без вести. Вскоре в Сочи будут переданы материалы и еще о 33 горожанах, погибших в концлагерях.