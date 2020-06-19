«Избивал, душил и продолжает угрожать»: жительница села под Калининградом заявила в новороссийскую полицию на бывшего мужа

Сотрудники новороссийской полиции, вероятно, меньше всего ожидали заявления от жительницы маленького села из Калининградской области. Однако 33-летней Наталье Беляевой (имя и фамилия изменены – авт.) ничего не оставалось делать, кроме как обратиться за помощью к правоохранителям, ведь уже долгое время ее семью терроризирует бывший муж – угрожает и ей самой с их общим ребенком, и другим членам семьи…

Как рассказала Наталья полицейским, 34-летний экс-супруг Александр Чумаков (имя и фамилия изменены – авт.) проживает в Новороссийске вместе со своими родителями. Сейчас нигде не работает. Единственным заработком, пожалуй, можно назвать машину его отца – бывает, таксует.

- Служил военным на Камчатке, но уволили из-за пристрастия к алкоголю, - рассказала женщина правоохранителям. – Характеризовался по месту службы неудовлетворительно, даже был включен в группу динамического наблюдения. Имелись у него и приводы в камчатскую полицию, был замечен в драках, грубил офицерам.

Ранней весной прошлого года Наталья с шестимесячным сыном и супругом гостили у его родителей в Новороссийске.

- Он знал, что у меня на карте были декретные деньги. Он пытался их отобрать, бил, душил на глазах у сына, - продолжала Наталья Беляева рассказывать правоохранителям. – В какой-то момент за меня вступился свекр, его отец. Но Александр убежал из квартиры.

Недолго думая, мать с ребенком решили уехать от семьи Чумаковых навсегда. Однако и это едва ли спасло ее от выходок бывшего мужа. Он продолжает писать ей сообщения, в которых обзывает и унижает.

- Обзывает матом, кроме того, выставляет мои фотографии в соцсетях с хамскими подписями, типа «Курица Калиниграда». С помощью фотомонтажа уродует мои изображения и рассылает своим знакомым. Грозится обнародовать фото из семейного архива, - говорит в заявлении Наталья.

Кроме того, со слов женщины, угрозы поступают ее отцу и сестре. Так, Александр неоднократно присылал сообщения с угрозами об уничтожении их имущества. «Ты можешь сгореть как собака», - это лишь малая часть того, что жительница Калининградской области рассказала новороссийским полицейским.

Кроме того, экс-супруг не так давно написал на бывшую жену жалобу в органы опеки. Мол, не принимает она участия в воспитании ребенка. Такую же жалобу он отправил и в детскую поликлинику.

- Разумеется, ему дали противоположную оценку его жалоб, мне даже сотрудник органов опеки запретила с ним общаться, - заключила Беляева, добавляя, что просит правоохранителей вмешаться в конфликт и принять меры к недопущению противоправных действий.

Кроме того, со слов заявительницы, женщина также намерена обратиться в прокуратуру Новороссийска, чтобы привлечь Александра Чумакова к ответственности. Кстати, в УВД города-героя факт обращения корреспонденту «Комсомолки» подтвердили.