Сочи-Ростов 19 июня 2020: прямая онлайн-трансляция матча 23 тура РПЛ Чемпионата России

Игре все же быть! Смотрите прямую онлайн-трансляцию матча 23 тура чемпионата России по футболу ФК «Сочи»-«Ростов».

А ведь раньше представители ростовского клуба сообщили о положительных результатах тестирования на COVID 19 сразу шести игроков основного состава. Из-за чего команда ушла на двухнедельный карантин, и было объявлено , что матч в Сочи на стадионе «Фишт» 19 июня не состоится.

Однако ФК «Сочи» выступил категорически против переноса встречи. Руководство клуба настаивает на том, что матч должен состояться в срок.

Неясно,в каком составе сынграет "Ростов". Фото ФК Сочи

- Мы обменялись официальными бумагами. ФК «Ростов» должен сегодня вылететь на игру. «Ростов» обратился в РПЛ с просьбой перенести игру, мы настояли на ее проведении 19 июня. Больше добавить тут нечего, – сказал гендиректор ФК «Сочи» Дмитрий Рубашко.

В пресс-службе сочинцев «Комсомолке» подтвердили, что матч должен состояться. - В 17 часов мы ожидаем, что из Ростова прилетит делегация. Мы намерены выйти на игру, - рассказали в пресс-службе.

Кто именно в сложившейся ситуации выйдет на игру в составе «Ростова», пока совершенно неясно. Ряд спортивных экспертов предполагают, что это может быть молодежный состав команды из игроков 2003 года рождения.

Несколько игороков "Ростова" заболели коронавирусом. Фото ФК Ростов

В неведении пока находится даже главный тренер «Ростова» - Я вообще ничего не знаю. Мы не сможем сыграть, неужели непонятно? Сидим в «тюрьме», не знаю, кто выйдет на поле, - сказал журналистам Валерий Карпин.

Между тем, встреча в Сочи крайне важна для обеих команд. «Ростов» идет на 4 месте, мечтая оторваться от буквально наступающего на пятки ЦСКА, а «Сочи», несмотря на свое 12 место, находится всего лишь в 2 очках от зоны вылета, отчаянно нуждаясь в победе.

Противостояние Кокорина с Мамаевым пока не состоится. Фото ВК Александр Кокорин

Дополнительной интриги игре должно было добавить и очное противостояние двух давних друзей и коллег, а также одних из наиболее ярких игроков современного российского футбола- форварда сочинцев Александра Кокорина и полузащитника ростовчан Павла Мамаева. Но в нынешней ситуации это стало невозможным.