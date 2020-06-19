2020-06-19T12:40:39+03:00
Общество

Сочи-Ростов 19 июня 2020: прямая онлайн-трансляция матча 23 тура РПЛ Чемпионата России

Футбол. Прямая онлайн-трансляция игры 23 тура РПЛ Сочи-Ростов 19 июня 2020 на стадионе "Фишт"
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Интрига сохраняется вокруг матча "Сочи"-"Ростов". Фото ФК СочиИнтрига сохраняется вокруг матча "Сочи"-"Ростов". Фото ФК Сочи
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Игре все же быть! Смотрите прямую онлайн-трансляцию матча 23 тура чемпионата России по футболу ФК «Сочи»-«Ростов».

А ведь раньше представители ростовского клуба сообщили о положительных результатах тестирования на COVID 19 сразу шести игроков основного состава. Из-за чего команда ушла на двухнедельный карантин, и было объявлено , что матч в Сочи на стадионе «Фишт» 19 июня не состоится.

Однако ФК «Сочи» выступил категорически против переноса встречи. Руководство клуба настаивает на том, что матч должен состояться в срок.

Неясно,в каком составе сынграет "Ростов". Фото ФК Сочи

Неясно,в каком составе сынграет "Ростов". Фото ФК Сочи

- Мы обменялись официальными бумагами. ФК «Ростов» должен сегодня вылететь на игру. «Ростов» обратился в РПЛ с просьбой перенести игру, мы настояли на ее проведении 19 июня. Больше добавить тут нечего, – сказал гендиректор ФК «Сочи» Дмитрий Рубашко.

В пресс-службе сочинцев «Комсомолке» подтвердили, что матч должен состояться. - В 17 часов мы ожидаем, что из Ростова прилетит делегация. Мы намерены выйти на игру, - рассказали в пресс-службе.

Кто именно в сложившейся ситуации выйдет на игру в составе «Ростова», пока совершенно неясно. Ряд спортивных экспертов предполагают, что это может быть молодежный состав команды из игроков 2003 года рождения.

Несколько игороков "Ростова" заболели коронавирусом. Фото ФК Ростов

Несколько игороков "Ростова" заболели коронавирусом. Фото ФК Ростов

В неведении пока находится даже главный тренер «Ростова» - Я вообще ничего не знаю. Мы не сможем сыграть, неужели непонятно? Сидим в «тюрьме», не знаю, кто выйдет на поле, - сказал журналистам Валерий Карпин.

Между тем, встреча в Сочи крайне важна для обеих команд. «Ростов» идет на 4 месте, мечтая оторваться от буквально наступающего на пятки ЦСКА, а «Сочи», несмотря на свое 12 место, находится всего лишь в 2 очках от зоны вылета, отчаянно нуждаясь в победе.

Противостояние Кокорина с Мамаевым пока не состоится. Фото ВК Александр Кокорин

Противостояние Кокорина с Мамаевым пока не состоится. Фото ВК Александр Кокорин

Дополнительной интриги игре должно было добавить и очное противостояние двух давних друзей и коллег, а также одних из наиболее ярких игроков современного российского футбола- форварда сочинцев Александра Кокорина и полузащитника ростовчан Павла Мамаева. Но в нынешней ситуации это стало невозможным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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