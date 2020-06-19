Мэр Новороссийска делит дом с бывшей женой

Девять месяцев назад 53-летний мэр Новороссийска Игорь Дяченко женился во второй раз. Его избранницей стала 32-летняя руководительница одного из отделов МФЦ города-героя Анна. То, что дама на 21 год его младше, градоначальника совсем не смущает. Люди из близкого окружения мэра Новороссийска говорят, что Дяченко очень счастлив, даже немного поправился. Мол, молодая жена хорошо готовит и часто балует супруга вкусностями.

Мэр Новороссийска с новой женой Анной

Хотя и себе при этом уделяет не меньше внимания - она часто ходит к косметологу и делает уколы красоты - чтобы еще больше нравиться мужу-чиновнику.

Вместе пара редко появляется на людях. Чего не скажешь о прошлых отношениях главы Новороссийска.

Татьяна Гриценко и Игорь Дяченко. Фото сделано еще когда пара была вместе. Фото: соцсети

С бывшей женой Татьяной Гриценко мэр города-героя частенько бывал на различных вечеринках и мероприятиях. Однажды даже, когда вся страна отмечала день парикмахера, Дяченко заехал в салон к жене с местными журналистами и поздравил коллектив с праздником. Он тогда уже занимал пост мэра. И хотя с Татьяной Гриценко Игорь Алексеевич развелся, привычка ходить на работу к своим пассиям осталась. Так, например, в конце сентября прошлого года он вручил благодарность тогда еще своей невесте - руководителю городского отдела МФЦ «Южный» Анне Сторожук. А на следующий день повел ее в загс, где она уже сменила фамилию.

КОТТЕДЖ НА ДВОИХ

После развода с Татьяной Гриценко, которая в городе считается одной из самых состоятельных женщин, Игорь Дяченко не стал делить имущество. Как стало известно «КП», все нажитое в браке было оформлено на Татьяну Гриценко. Сообщается, что общее у экс-супругов сейчас только одно - особняк в центре Новороссийска. Поговаривают, когда Игорь Дяченко поднялся на продаже макарон (вместе с супругой Татьяной в девяностые годы занимался их поставками из Турции), купил сначала один участок, а потом выкупил и тот, что рядом. И на улице Красноармейской сейчас его коттедж - самый шикарный.

В этом коттедже живет глава Новороссийска. Фото:карты google

А еще в городе судачат, что его они пока не могут никак поделить.

- Этот дом не единственное жилье мэра, - говорят в окружении главы Новороссийска. - Как мы знаем, за Игорем Дяченко еще числится квартира, в которой много лет жила его мать. А вот дом, конечно, шикарный. Во дворе сразу несколько построек - для прислуги и гостей.

Кроме того, как стало известно, Дяченко владеет и торговым помещением в центре города.

Говорят, одно из этих торговых помещений в центре города принадлежит мэру Новороссийска. Фото:карты google

А вот ездит на служебном авто, поэтому личного транспорта не имеет. Его бывшая жена куда более состоятельная дама. Она владеет торговым центром на улице Видова, цехом сортировки в промзоне города, несколькими элитными автомобилями и земельными участками.

А ЧТО ЕСТЬ У ВТОРОЙ ЖЕНЫ МЭРА НОВОРОССИЙСКА?

Анна Дяченко - вторая супруга главы Новороссийска, дама совсем не бедная. По данным из открытых источников, у нее есть собственная квартира в 65 квадратов и два земельных участка. Их, кстати, она приобрела уже после переезда из Краснодара в Новороссийск. Правда, земля находится не в самом городе, а в одной из станиц рядом.