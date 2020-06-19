"Гнусно это все!": Уткин и Нигматуллин высказались по поводу настойчивого желания ФК "Сочи" играть с "Ростовом"

Решение ФК «Сочи», выступившего категорически против переноса встречи с "Ростовом" 19 июня,несмотря на то , что сразу 6 игроков основного состава ростовчан заболели COVID 19, вызвало настоящую бурю эмоций как у обычных болельщиков, так и у известных людей.

Подавляющее большинство комментаторов ситуации сходятся на том,что матч необходимо отменить,и возмущены позицией сочинского клуба.

Руслан Нигматуллин. Фото ВК

- Поздравляю ФК «Сочи» с победой в конкурсе «Fair Play»!,- иронизирует у себя в твиттере экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин.

- Выцарапывать заведомую победу у команды, которая просто не готова играть - не по-мужски,- отмечает в соцсетях известная модель Виктория Лопырева.

Виктория Лопырева. Фото ВК

Спортивный комментатор Василий Уткин напоминает, что и сам ФК" Сочи" ранее был в ситуации, когда несколько игроков основы заболели перед матчем чемпионата, но тогда игру почему-то перенесли, и из соперники не настаивали на ее проведении любой ценой.

Василий Уткин. Фото ВК

- Что сказать? Прекрасные люди. Это говорит команда, которой в этом году из-за болезни группы игроков уже переносили игру. Гнусно это все и достойно только презрительного смеха,- отмечает в своем твиттере Уткин.

На игру в Сочи летит "молодежка" Ростова. Фото ВК ФК "Ростов"

Тем временем, игроки "молодежки" Ростова уже вылетают в Сочи. Игра начнется на сталионе "Фишт" в 20 часов.