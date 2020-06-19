2020-06-19T16:09:58+03:00
Спорт

Клуб болельщиков на радио "КП": смотрим и комментируем матч «Краснодар» - «Динамо»

Спортивный обозреватель "Комсомолки" Артем Гнатенко обсудит матч в прямом эфире с известными болельщиками
Владимир ПАВЛОВ
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Фото: fckrasnodar.ruФото: fckrasnodar.ru
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В это воскресенье, 21 июня, состоится один из первых футбольных матчей в эпоху пандемии. ФК «Краснодар» и «Динамо» померятся силами на стадионе краевой столицы. Однако на арену пустят очень мало зрителей – 10% от вместимости трибун. Поэтому на радио «Комсомольская правда» в Краснодаре (91.0 FM в Краснодаре и 89.5 FM в Анапе) стартует новый проект - «Клуб болельщиков».

В прямом эфире спортивный обозреватель «Комсомольской правды» Артем Гнатенко и его известные гости - самые яростные болельщики – будут смотреть и обсуждать матч. Начало 21 июня в 20:00.

Включайтесь в обсуждение в чате по номеру 8 (961) 590-70-90.

Выигрывайте главный приз - мяч с автографами любимых футболистов.

21 июня в 20:00 на радио «Комсомольская правда» (91.0 FM в Краснодаре и 89.5 FM в Анапе). Не пропустите.

ИСТОЧНИК KP.RU

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