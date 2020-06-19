Какие отели Красной Поляны откроются после карантина
В Сочи на горном курорте Красная Поляна после снятия режима карантина открываются отели. Первыми, 22 июня, примут гостей апартаменты и виллы.
Представитель курорта «Роза Хутор» рассказала «Комсомольской правде», что с 1 июля начинают работать 11 отелей. Бронирование на сайте курорта стартовало с 8 июня.
- В номерах будут доступны антисептики и обеспечена регулярная влажная уборка дезинфицирующими средствами. Кроме того, планируется проводить еженедельное лабораторное клиническое тестирование персонала отелей в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и обеспечивать сотрудников всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, - обратили внимание в пресс-службе.
Курорт «Красная Поляна» откроет две пятизвездочные гостиницы. Первую 25 июня, вторую – 26 числа. А с 1 июля к этому списку добавятся семейный отель. С 3 июля – номера с максимально комфортными условиями для проживания с домашними питомцами. А гостиница, с которой открываются шикарные вида на горы, заработает 10 июля.
- Размещение гостей в отелях будет организовано с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, с замером температуры и использованием средств индивидуальной защиты, - сообщили в пресс-службе курорта «Красная Поляна».
Постояльцы смогут заказать блюда и напитки в номер, либо посетить летние веранды ресторанов, которые открылись ранее.
В горно-туристическом центре «Газпром» началось бронирование номеров в оба отеля курорта на даты после 21 июня.
Какие отели первыми откроются в горном кластере Сочи
Курорт «Роза Хутор»
Radisson
Park Inn
Golden Tulip
Mercure
Valset
Medical Spa-отель Rosa Springs
Green Flow
Ski Inn SPA Hotel
AYS Design
BoogelWoogel Bar & Hotel
Приют Панды
Курорт «Красная поляна»
Marriott
Rixos
Горки Панорама
Courtyard by Marriott
Novotel Resort
ИСТОЧНИК KP.RU
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