Какие отели Красной Поляны откроются после карантина

В Сочи на горном курорте Красная Поляна после снятия режима карантина открываются отели. Первыми, 22 июня, примут гостей апартаменты и виллы.

Представитель курорта «Роза Хутор» рассказала «Комсомольской правде», что с 1 июля начинают работать 11 отелей. Бронирование на сайте курорта стартовало с 8 июня.

- В номерах будут доступны антисептики и обеспечена регулярная влажная уборка дезинфицирующими средствами. Кроме того, планируется проводить еженедельное лабораторное клиническое тестирование персонала отелей в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и обеспечивать сотрудников всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, - обратили внимание в пресс-службе.

Курорт «Красная Поляна» откроет две пятизвездочные гостиницы. Первую 25 июня, вторую – 26 числа. А с 1 июля к этому списку добавятся семейный отель. С 3 июля – номера с максимально комфортными условиями для проживания с домашними питомцами. А гостиница, с которой открываются шикарные вида на горы, заработает 10 июля.

- Размещение гостей в отелях будет организовано с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, с замером температуры и использованием средств индивидуальной защиты, - сообщили в пресс-службе курорта «Красная Поляна».

Постояльцы смогут заказать блюда и напитки в номер, либо посетить летние веранды ресторанов, которые открылись ранее.

В горно-туристическом центре «Газпром» началось бронирование номеров в оба отеля курорта на даты после 21 июня.

Какие отели первыми откроются в горном кластере Сочи

Курорт «Роза Хутор»

Radisson

Park Inn

Golden Tulip

Mercure

Valset

Medical Spa-отель Rosa Springs

Green Flow

Ski Inn SPA Hotel

AYS Design

BoogelWoogel Bar & Hotel

Приют Панды

Курорт «Красная поляна»

Marriott

Rixos

Горки Панорама

Courtyard by Marriott

Novotel Resort