Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 21 июня 2020: открываются торговые центры, работают кафе

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодаре на 21 июня 2020 года, самые важные события. Оперативный штаб региона по-прежнему рассказывает кубанцам о ситуации с коронавниурсом в крае.

По последним цифрам статистики, за прошедший день положительные результаты теста показали у пяти жителей Краснодара. Специалисты Роспотребнадзора отмечают благоприятную динамику в недопущении распространения инфекции.

Краснодарский край возвращается к обычной жизни. С 21 июня открываются торгово-развлекательный центры. Однако фудкотры и развлечения там по-прежнему работать не будут. Разрешено открыться только магазинам. Посещать магазины можно только в масках, соблюдая дистанцию.

21 июня официально заканчивается карантин. Регион переходит в режим повышенной готовности. Он действует до 6 июля.

Краснодаре со дня снятия карантинных мероприятий откроются 30 торговых центров и 27 отелей, а также около 1350 магазинов.

В Краснодаре также заработают 15 рынков.

Помимо этого в Краснодаре возобновят образовательный процесс организации дополнительного образования для взрослых. Речь идет о 37 автошколах Краснодара.

С 21 июня будут закрыты и обсерваторы. Гостям города по прилету или приезду будут мерить температуру.