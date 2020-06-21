2020-06-20T19:20:17+03:00
Общество

Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 21 июня 2020: открываются торговые центры, работают кафе

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодаре на 21 июня 2020 года
Владимир ПАВЛОВ
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В Краснодаре также заработают 15 рынковВ Краснодаре также заработают 15 рынковФото: Архив "КП"
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодаре на 21 июня 2020 года, самые важные события. Оперативный штаб региона по-прежнему рассказывает кубанцам о ситуации с коронавниурсом в крае.

По последним цифрам статистики, за прошедший день положительные результаты теста показали у пяти жителей Краснодара. Специалисты Роспотребнадзора отмечают благоприятную динамику в недопущении распространения инфекции.

Краснодарский край возвращается к обычной жизни. С 21 июня открываются торгово-развлекательный центры. Однако фудкотры и развлечения там по-прежнему работать не будут. Разрешено открыться только магазинам. Посещать магазины можно только в масках, соблюдая дистанцию.

21 июня официально заканчивается карантин. Регион переходит в режим повышенной готовности. Он действует до 6 июля.

Краснодаре со дня снятия карантинных мероприятий откроются 30 торговых центров и 27 отелей, а также около 1350 магазинов.

В Краснодаре также заработают 15 рынков.

Помимо этого в Краснодаре возобновят образовательный процесс организации дополнительного образования для взрослых. Речь идет о 37 автошколах Краснодара.

С 21 июня будут закрыты и обсерваторы. Гостям города по прилету или приезду будут мерить температуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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