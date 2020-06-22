«Пинают, как мячик»: в Сочи родители после развода отказываются от дочери через суд

Это была любовь с первого взгляда. Владимир Полесный (все имена изменены) встретил Ирину в 2005 году в компании общих друзей. Девушке парень тоже сразу приглянулся. В итоге их бурный роман уже через несколько месяцев после знакомства увенчался свадьбой.

У Ирины к тому времени уже была дочь от первого брака – пятилетняя Василиса, Владимир принял ее как родную. А через год у влюбленных родился и свой ребенок – дочь, которую назвали Дашей.

Супруги не разделяли дочерей и каждой уделяли необходимое время и внимание. Семья строила планы на долгую счастливую жизнь. Ирина и Владимир всегда вместе с детьми проводили выходные и ездили на праздники. Казалось – у этой идеальной семьи всегда все будет хорошо.

Но через 13 лет их брак стал трещать по швам. Владимир перестал ночевать дома. А потом и вовсе собрал чемоданы и переехал от жены к новой пассии. Ирина подала на развод. И в суде сейчас делят не только общее имущество, но и дочь Дашу. Только спор идет не за то, с кем останется 12-летняя девочка – с мамой или папой, - а как бы вообще родителям от нее отказаться.

Между двух огней

Центральный районный суд города Сочи и Краснодарский краевой суд решили, что дочь должна жить с матерью. Но Ирине Полесной это не понравилось. Тогда, чтобы отказаться от Даши, она дошла до Верховного суда (!) и обжаловала это решение.

Мама - адвокат, но из-за состояния здоровья не работает больше года

- Я очень сильно болею и не работаю. У меня две дочери. Их обеих содержать я не могу, - пыталась донести до суда Ирина. – Да и сама Даша очень хочет жить с папой.

В суде выслушали и саму девочку – она просилась к отцу. Но Владимир будто не слышал дочь - он настаивал на том, чтобы девочка осталась с мамой. Якобы ребенку не пойдет на пользу смена жительства. Мол, он собирается уезжать из Сочи в другой регион, да и его новая жена в положении.

- Живя с мамой, Даша может ходить в школу, заниматься своим любимым фехтованием, посещать художку и музыкалку, - настаивал отец. – Кроме того, у бывшей жены остается трехкомнатная квартира в Сочи. Да и со старшей сестрой – 17-летней Василисой вместе будут, все лучше, чем с чужой женщиной – моей новой женой.

При этом Ирина уверена, что её бывший муж просто выдумал беременную пассию, чтобы не забирать дочь себе.

- Мой бывший муж - артист, - твердит в ответ на это Ирина. - По моим данным, он обанкротился и сейчас живет в Сибири на шее своей мамы. Также мне сказали, что беременная жена – шоу для зрителей – тоже выдуманная. Владимир платит мне 10 тысяч алиментов. Вы считаете, что на них можно жить? А сама я работать не могу, у меня низкий гемоглобин и постоянно кружится голова. Старшая дочь Василиса поступает учиться, уедет к родному отцу. Даше тоже будет лучше с папой, я не могу ее достойно обеспечить.

Судебные инстанции при разрешении спора не учли то, что каждый из родителей не хочет жить с их общей несовершеннолетней дочерью. Поэтому сейчас дело снова направлено в суд на новое рассмотрение, где представители Фемиды решат дальнейшую судьбу девочки, которая пока живет в Сочи с матерью.

- Если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что ни родители, ни лица, у которых находится ребенок, не в состоянии обеспечить его надлежащее воспитание и развитие, то суд передаст несовершеннолетнего на попечение органа опеки и попечительства, чтобы были приняты меры для защиты прав и интересов ребенка и был выбран наиболее приемлемый способ устройства дальнейшей его судьбы, - говорится в определение Верховного суда.

Есть перевести определение суда с канцелярского языка, это значит, что девочку могут отдать в детский дом. И это при живых родителях.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Суд должен решать вопрос о местожительстве исключительно в интересах ребенка.

- Если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что ни родители, ни лица, у которых находится ребенок, не в состоянии обеспечить его надлежащее воспитание и развитие, суд, отказывая в удовлетворении иска, передает несовершеннолетнего на попечение органа опеки и попечительства, чтобы последним были приняты меры для защиты прав и интересов ребенка и был выбран наиболее приемлемый способ устройства дальнейшей его судьбы. В случае отказа родителей от участия в дальнейшей судьбе ребенка, орган опеки определит ребенка в интернат. Но необходимо помнить о том, что по достижению ребенком 10-летнего возраста, поместить его в интернат можно только с его согласия. В случае, если ребенок не согласен, поместить его в интернат можно только в случае лишения родительских прав обоих родителей. Уголовная или административная ответственность за действия родителей в такой ситуации отсутствует, - пояснил юрист Вячеслав Кантер.