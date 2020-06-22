Не выше прошлого года: цены на отдых в Сочи расти не собираются

С 21 июня в Сочи, как и по региону в целом снят карантин. Пляжи курорта и местные отели понемногу заполняются туристами, чьи доходы за время карантина, впрочем, вряд ли выросли.

С другой стороны, владельцы сочинских отелей и санаториев, по понятным причинам, мечтают хоть как-то окупить вынужденный трехмесячный простой.

«Комсомолка» пообщалась с представителям туротрасли крупнейшего российского курорта с целью выяснить, изменятся ли сейчас цены на отдых в Сочи, и если да, то как именно. Судя по всему, разум в данном случае одержал явную победу над алчностью.

Цены на отдых в 2020 году расти не собираются. Фото пресс-службы мэрии Сочи

- По тем данным, что у нас есть сейчас, никто из сочинских средств размещения не намерен повышать цены,- говорит Валентина Богданова, руководитель Ассоциации отельеров Сочи-организации, в состав которой входят более 50 санаториев и отелей, — отдых будет стоить на уровне прошлого года. Отельеры прекрасно понимают, что сейчас крайне важно прежде всего привлечь как можно больше туристов. А повышение цен в данном случае-крайне неудачный рецепт.

Согласна с ней и директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.

- У нас нет информации о повышении цен на отдых какими-либо средствами размещения,- говорит директор департамента,- может быть максимум на 5%, но это буквально единичные случаи и это касается одного-двух санаториев. Мы ожидаем, что цены по сравнению с уровнем прошлого года расти не будут, и такая тенденция сохранится ,как минимум, до конца летнего сезона.

Эксперты не видят причин для роста цен на отдых. Фото пресс-службы мэрии Сочи

А в АТОР (Ассоциации туроператоров России) даже более смелы в прогнозах. Тут полагают, что на начальном этапе цены на отдых на черноморских курортах-в Сочи, Анапе, Геленджике даже снизятся, и весьма заметно.

-Сравнительный анализ средних и минимальных цен показал, что стартовые цены на турпакеты с вылетом из Москвы 1-4 июля оказались на 30% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.При этом в основном в таких турах в стоимость не включено питание,-говорится в сообщении ассоциации.

В Сочи открыты свыше половины из 190 пляжей. Фото пресс-службы мэрии Сочи

Как бы то ни было, а курортный сезон, пусть и постепенно, уже вступает в свои права. В Сочи открылись уже более половины из 190 существующих пляжей, набережные и летние веранды в кафе наполняются туристами, а морская вода прогрелась уже до обычных июньских 22-23 градусов.

Прощлогодних рекордов посещаемости на черноморских курортах явно не ждут, но сезон — 2020 у моря , тем не менее, очевидно состоится.