В Сочи траурные венки опустили в море на месте гибели советского буксира «Перванш»

В Сочи в День памяти и скорби на рассвете провели траурные акции, приуроченные к 79-летию начала Великой Отечественной войны.

Памятные венки и цветы опустили в 4:00 в Чёрное море на месте гибели советского буксира «Перванш». В акции приняли участие глава Сочи Алексей Копайгородский, председатель Городского Собрания Виктор Филонов, руководители силовых структур города, военнослужащие, духовенство.

В акции приняли участие мэр, руководители силовых структур города, военнослужащие, духовенство. Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ».

- В нашей стране трудно найти семью, которую бы не коснулось это страшное горе. Наш священный долг - хранить память о подвиге предков, передавая её из поколения в поколение, - отметил Алексей Копайгородский.

В море вышел пограничный сторожевой корабль «Рубин». Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ».

В море вышел пограничный сторожевой корабль «Рубин». Церемония прошла на расстоянии 1850 метров от берега. Епископ Сочинский и Туапсинский Герман прочёл по погибшим в годы войны поминальную молитву. Венки и алые розы были спущены на воду в районе устья реки Бзугу - на месте подвига советских моряков.

Венки и алые розы были спущены на воду на месте подвига советских моряков. Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ».

Напомним, в мае 1943-го сторожевой корабль-тральщик «Перванш» был атакован вражескими торпедами. Благодаря героизму солдат и офицеров, нёсших службу у берегов Сочи, немецкие катера удалось остановить. Памятная церемония завершилась минутой молчания.

Ранним утром на мемориальном комплексе в Завокзальном микрорайоне прошла патриотическая акция «Никто не забыт, ничто не забыто». Почтив память погибших в годы войны минутой молчания, члены молодёжного совета при главе города Сочи возложили цветы к Вечному огню.

- Сегодня очень важно сохранить связь поколений. Все знания о Великой Отечественной войне, которые наша молодёжь получила от участников тех событий, должны передаваться будущим поколениям. Чтобы спустя сотни лет сохранить память о подвиге советского солдата, - считает вице-мэр Сочи Полина Деняк.

В пресс-службе мэрии курорта напомнили, что в годы Великой Отечественной войны в действующую армию из Сочи было призвано более 18 тысяч человек, из них 4,5 тысячи погибли на фронте. Всесоюзная здравница на время войны стала городом-госпиталем, сюда привозили раненных бойцов. Крупнейшая госпитальная база Юга России вернула в строй около 400 тысяч солдат и офицеров.