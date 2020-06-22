«Дистанцию никто не соблюдает!»: Ксения Бородина отругала краснодарцев за нарушение правил

С визитом в Краснодар известная телеведущая Ксения Бородина приезжает уже не первый раз. В кубанскую столицу она вместе с семьей заглядывает почти каждый год. Как только границы региона открыли, знаменитость вспомнила об этой традиции и отправилась в путешествие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="848" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/786336" frameborder="0"></iframe> Ксения Бородина отругала краснодарцев за нарушение социальной дистанции на кассе.

- Обожаю Краснодар, у вас тут великолепные люди живут. Возвращаюсь всегда с удовольствием, плюс тут живут любимые друзья, - сказала теледива. - Как у себя дома… Есть любимые салоны красоты, кажется, что можно переезжать.

Ведущая телепроекта «Дом-2» посетила городской Сафари-Парк со своими дочерьми - Марусей и Теей. Они сфотографировались с местными обитателями и даже успели побаловать их вкусностями.

- Раз в год обязательно приезжаем покормить Колю бананами, - подписала снимок с жирафом телезвезда.

borodylia Раз в год, обязательно приезжаем покормить Колю бананами @safari_park93

Кстати, Ксения Бородина к правилам, действующим даже после снятия карантина, относится серьезно. Масочный режим соблюдает в помещении и на улице. Хотя во время прогулок телезвезда использует средство защиты в надежде, что ее никто не узнает. Но тщетно - поклонники все равно подходят фотографироваться.

Краснодарцы узнают Ксению Бородину даже в маске. Фото: instagram.com/borodylia

Время для поездки, кстати, оказалось удачным - с 21 июня распахнули свои двери торговые центры, так что Ксения Бородина посетила один из краснодарских ТЦ. Правда, поход по магазинам телезвезду расстроил.

- На входе охранники следят, чтобы все были в масках. Это правильно! Но никто не соблюдает дистанцию, даже на кассах, - возмутилась знаменитость и выложила видео в свой Instagram.

В Краснодаре звездное семейство было проездом. Сейчас Бородина с супругом и дочерьми отправилась в Сочи, где они и планируют продолжить свой отпуск.