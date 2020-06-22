Рухнул на взлете: турист в Сочи впал в кому после падения с параплана

В минувшие выходные ЧП произошло в окрестностях поселка Красная Поляна на одном из горнолыжных курортов.

Один из туристов решил осмотреть живописную горную местность, воспользовавшись для этого парапланом. Это развлечение очень популярно среди гостей горных курортов, несмотря на относительную дороговизну полета-от 5 до 7 тысяч рублей.

Старт обычно происходит на высоте более 2300 метров над уровнем моря-здесь есть удобная площадка для разбега. Затем пассажир вместе с инструктором парят над горными вершинами в течение примерно 20 минут, получая незабываемые впечатления и эмоции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/786340" frameborder="0"></iframe> В горах под Сочи разбился парапланерист Видео: instagram.com/chp_sochi.

Так и 38-летний мужчина надел подвесную систему и вместе с инструктором начал разбег вниз по склону горы. Однако вместо того, чтобы взмыть вверх благодаря подъемной силе от потока встречного воздуха, параплан с туристом и инструктором вдруг начало резко вести вправо, и попытки выправить крен к успеху не привели.

В итоге летательный аппарат с людьми рухнул на каменистый склон с 6-метровой высоты. Очевидцы происшествия предполагают, что причиной мог стать резкий порыв ветра, создавший нисходящий поток воздуха, которым параплан и прижало к земле. Сильный удар о землю привел к весьма печальным последствиям.

- Турист получил серьезные травмы и сейчас находится в реанимации местной больницы в состоянии комы, - сообщают очевидцы инцидента.

В 4 городскую больницу Сочи с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом костей таза, компрессионным переломом поясничного отдела позвоночника доставлен и 35-летний инструктор.

Полиция проводит проверку обстоятельств произошедшего.