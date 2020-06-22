2020-06-22T15:39:18+03:00
Происшествия

Не за решетку, а в психбольницу: мужчину, расстрелявшего двух человек в поселке Лорис, отправили на принудительное лечение

Так он отомстил за своего брата [фото]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Мужчина устроил бойню в лесополосе между улицей Рязанской и железной дорогой в поселке ЛорисМужчина устроил бойню в лесополосе между улицей Рязанской и железной дорогой в поселке Лорис
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Краснодарский краевой судом вынес приговор мужчине, который расстрелял двух человек в поселке Лорис. Сама бойня произошла еще 4 января 2018 года. Около 19:30 в лесополосе между улицей Рязанской и железной дорогой неизвестный подошел к компании выпивающих и начал стрелять из обреза.

Уже сейчас установлено, что палил из ружья местный житель по фамилии Воробьев. А двигала им исключительно месть за брата. Вершить справедливость он решил самостоятельно.

Осужденный приобрел обрез двустволки и дробовые патроны, после чего дождался когда мужчины вновь соберутся распивать алкоголь на своем обычном месте.

- По мнению мужчины, родственника избили присутствовавшие в компании люди. Он 4 раза выстрелил из обреза охотничьего ружья, который заранее купил и принес с собой, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Двое мужчине 34-х и 40 лет скончались на месте происшествия. Третий их приятель был ранен, но сумел убежать от стрелка. Его успели спасти медики.

Мужчина расстрелял двух человек из обреза.

Мужчина расстрелял двух человек из обреза.

После стрельбы Воробьев скрылся, а оружие спрятал.

- Правоохранители обнаружили обрез в гараже у его знакомого. Также там были найдены полимерные пакеты с наркотическим веществом, - добавляют в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Во время расследования судебные психолого-психиатрические экспертизы проводились дважды. Комиссия экспертов пришла к выводу, что Воробьев на момент совершения преступления осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий.

Но после у мужчины развилось психическое расстройство, представляющее опасность как для него самого, так и для других. В итоге суд признал его виновным в убийству двух человек, а также в хранении наркотиков. Ему грозило до 20 лет тюрьмы. Но суд отправил мужчину не за решетку, а в психбольницу.

- Воробьев отправлен на принудительное лечение до выхода его из болезненного состояния, - уточняют «КП» - Кубань» в суде. - Далее его направят на судебно-психиатрическую экспертизу для решения экспертных и диагностических вопросов.

Определение пока в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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