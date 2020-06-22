Не за решетку, а в психбольницу: мужчину, расстрелявшего двух человек в поселке Лорис, отправили на принудительное лечение

Краснодарский краевой судом вынес приговор мужчине, который расстрелял двух человек в поселке Лорис. Сама бойня произошла еще 4 января 2018 года. Около 19:30 в лесополосе между улицей Рязанской и железной дорогой неизвестный подошел к компании выпивающих и начал стрелять из обреза.

Уже сейчас установлено, что палил из ружья местный житель по фамилии Воробьев. А двигала им исключительно месть за брата. Вершить справедливость он решил самостоятельно.

Осужденный приобрел обрез двустволки и дробовые патроны, после чего дождался когда мужчины вновь соберутся распивать алкоголь на своем обычном месте.

- По мнению мужчины, родственника избили присутствовавшие в компании люди. Он 4 раза выстрелил из обреза охотничьего ружья, который заранее купил и принес с собой, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Двое мужчине 34-х и 40 лет скончались на месте происшествия. Третий их приятель был ранен, но сумел убежать от стрелка. Его успели спасти медики.

Мужчина расстрелял двух человек из обреза.

После стрельбы Воробьев скрылся, а оружие спрятал.

- Правоохранители обнаружили обрез в гараже у его знакомого. Также там были найдены полимерные пакеты с наркотическим веществом, - добавляют в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Во время расследования судебные психолого-психиатрические экспертизы проводились дважды. Комиссия экспертов пришла к выводу, что Воробьев на момент совершения преступления осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий.

Но после у мужчины развилось психическое расстройство, представляющее опасность как для него самого, так и для других. В итоге суд признал его виновным в убийству двух человек, а также в хранении наркотиков. Ему грозило до 20 лет тюрьмы. Но суд отправил мужчину не за решетку, а в психбольницу.

- Воробьев отправлен на принудительное лечение до выхода его из болезненного состояния, - уточняют «КП» - Кубань» в суде. - Далее его направят на судебно-психиатрическую экспертизу для решения экспертных и диагностических вопросов.

Определение пока в законную силу не вступило.