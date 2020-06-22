Жителей и туристов в Горячем Ключе не пускают в городской парк без справки о COVID-19

В Горячем Ключе основной зоной отдыха считается курортный парк. Но после снятия ограничений для скверов в крае с 6 июня его так и не открыли.

- Этот курортный парк муниципальный, но находится в аренде. Через эту зону отдыха дорога ведёт к местным достопримечательностям, таким как гора Петушок и Дантово ущелье. Но так как парк закрыт, попасть туда никто не может, - жалуется местная жительница Мария Радова.

Загвоздка в том, что на территории парка находятся два санатория и территория – их ответственность. А требования к работе парков и к санаториям - разные.

- Мы следуем всем предписаниям Роспотребнадзора. В санатории приезжают отдыхающие с тестами о том, что они не заражены Covid-19. Если мы с отдыхающих требуем такой пакет справок о здоровье, естественно, мы в свою очередь должны обеспечить им определенные условия, - пояснил представитель санаториев. - Главврач местной больницы также посещала курортный парк и рекомендовала не открывать зону до соответствующих поручений.

С 21 июня справки об отсутствии коронавируса отменили. Но в Роспотребнадзоре пояснили, что для санаторно-курортного комплекса карта об отсутствии заболеваний для отдыхающих по-прежнему необходима.

- В данном случае, как утверждает администрация санатория, парк находится в долгосрочной аренде, и только руководство принимает решение об его открытии в связи с пандемией, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-секретарь Роспотребнадзора Краснодарского края Ирина Воронкова.

Курортный парк Горячего Ключа откроют после того, как снимут все ограничительных меры. Эксперты говорят, что ориентировочно справки не потребуются, когда изменится эпидситуация. На сегодня показатель распространения короновирусной инфекции 0,9, а нужен – 0,5.