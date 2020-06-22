2020-06-22T17:27:51+03:00
Общество

Жителей и туристов в Горячем Ключе не пускают в городской парк без справки о COVID-19

Руководство говорит, что следует предписаниям Роспотребнадзора
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Парк откроется при улучшении эпидситуацииПарк откроется при улучшении эпидситуацииФото: Галина КОПЫЛОВА
Изменить размер текста:

В Горячем Ключе основной зоной отдыха считается курортный парк. Но после снятия ограничений для скверов в крае с 6 июня его так и не открыли.

- Этот курортный парк муниципальный, но находится в аренде. Через эту зону отдыха дорога ведёт к местным достопримечательностям, таким как гора Петушок и Дантово ущелье. Но так как парк закрыт, попасть туда никто не может, - жалуется местная жительница Мария Радова.

Загвоздка в том, что на территории парка находятся два санатория и территория – их ответственность. А требования к работе парков и к санаториям - разные.

- Мы следуем всем предписаниям Роспотребнадзора. В санатории приезжают отдыхающие с тестами о том, что они не заражены Covid-19. Если мы с отдыхающих требуем такой пакет справок о здоровье, естественно, мы в свою очередь должны обеспечить им определенные условия, - пояснил представитель санаториев. - Главврач местной больницы также посещала курортный парк и рекомендовала не открывать зону до соответствующих поручений.

С 21 июня справки об отсутствии коронавируса отменили. Но в Роспотребнадзоре пояснили, что для санаторно-курортного комплекса карта об отсутствии заболеваний для отдыхающих по-прежнему необходима.

- В данном случае, как утверждает администрация санатория, парк находится в долгосрочной аренде, и только руководство принимает решение об его открытии в связи с пандемией, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-секретарь Роспотребнадзора Краснодарского края Ирина Воронкова.

Курортный парк Горячего Ключа откроют после того, как снимут все ограничительных меры. Эксперты говорят, что ориентировочно справки не потребуются, когда изменится эпидситуация. На сегодня показатель распространения короновирусной инфекции 0,9, а нужен – 0,5.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Законодатели сформировали повестку 40-й сессии кубанского парламента
О жутких природных катаклизмах с 23 по 25 июня на Кубани предупредили в МЧС
Банк УРАЛСИБ снизил требования к первоначальному взносу по ипотеке с господдержкой до 15%
Поддержать в кризис: Сбербанк принял более 60 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов на Юге и Северном Кавказе
В Краснодаре полицейские перестарались в борьбе с преступностью и избили инвалида
Рядом с железной дорогой в Сочи обнаружено 11 килограммов боеприпасов
Экс-руководитель филиала ЦСКА оштрафован за махинации со стаканчиками в Краснодаре
Защитник ПБК «Локомотив-Кубань» Захар Ведищев продолжит карьеру в США
Евгений Первышов: Карантин в Краснодаре может быть возвращен
ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
В урочище Поднависла захоронили останки 12 неизвестных солдат
Турист в Сочи оказался в реанимации после неудачного взлета на параплане
На заправке в Керчи при взрыве баллона пострадали четыре человека
В Краснодаре перестанут устанавливать ненужные заборы вдоль дорог
В Тимашевском районе в ДТП пострадал пьяный водитель
В Анапе в отношении уклониста возбудили уголовное дело
«Выходное пособие»: в Сочи уволенная продавщица захватила с собой 200 тысяч из кассы
«Финансы есть»: В Краснодаре готовятся к проектированию реконструкции Дома купца Лихацкого
Новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае: 22 июня скончались еще два человека
Машину должника из Краснодара приставы нашли в Дагестане