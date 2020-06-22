Акция «Проезд дешевле с картой Visa» стартует в Сочи

С 1 июля по 30 сентября 2020 года пассажиры городского общественного транспорта Сочи при оплате проезда бесконтактной картой Visa любого банка получат скидку в размере 4 рубля.

Акция «Проезд дешевле с картой Visa» проходит в рамках автоматизированной системы оплаты проезда в общественном транспорте в городах Краснодарского края. Это совместный проект Сбербанка, платежной системы Visa и администрации Сочи. Партнером акции выступает транспортный оператор ООО «Дарапти».

Владимир Ересько, управляющий Центральным отделением Сбербанка:

«Сбербанк продолжает работу по переводу повседневных платежей в безналичное пространство. При поддержке администрации Сочи нам удалось полностью обеспечить коммерческий и муниципальный общественный транспорт города возможностью бесконтактной оплаты. Акция «Проезд дешевле с картой Visa» позволит пассажирам не только быстро и безопасно оплачивать проезд, но и получить приятный бонус в виде скидки».

Ирина Горбачева, директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи:

«Сегодня не менее 60% оплаты проезда в общественном транспорте осуществляется безналичным способом – банковскими картами или транспортной картой Пальма. За год почти 15 миллионов человек оплатили проезд по карте. Это значит, что система удобна, прежде всего, самим пассажирам. Мы надеемся, что эта акция придется по душе не только жителям, но и гостям курорта».

Алексей Денисов, старший директор департамента инновационных технологий Visa в России:

«Платежная система Visa всегда стремилась предлагать российским потребителям возможность совершать платежи удобным и безопасным способом. Мы надеемся, что наша акция дополнительно привлечет пассажиров городского общественного транспорта Сочи к использованию современных и безопасных платежных технологий для оплаты проезда».

Для оплаты проезда достаточно приложить к терминалу бесконтактную банковскую карту, смартфон или смарт-часы с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, GPay. Оплата банковской картой существенно сокращает время обслуживания пассажира и позволяет жителям сэкономить на оплате проезда.

По всем вопросам можно обратиться к оператору транспортной системы города Сочи по телефону 8(862) 555-25-32.