2020-06-22T19:07:12+03:00
Спорт

Кокорин носит в Сочи маску из крокодиловой кожи за 30 тысяч, чтобы не подхватить коронавирус

Роскошный атрибут футболист показал своим подписчикам
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: instagram.com/kokorin9/Фото: instagram.com/kokorin9/
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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин продолжает удивлять своих поклонников практически неограниченными финансовыми возможностями. В конце мая футболист опубликовал фото на фоне Зимнего театра олимпийской столицы рядом с роскошным Rolls Royse, а на этот раз показал маску для лица из крокодиловой кожи, которая должна уберечь его от коронавируса. Заказал роскошное изделие Кокорин в одном из престижных московских ателье.

instagram.com/kokorin9/

instagram.com/kokorin9/

- Защитная маска для лица из 100% кожи крокодила. Со сменным фильтром. 29 500 рублей, - говорится на сайте ателье.

Изделия делают индивидуально под заказ. Есть также «бюджетная» версия маски из крокодиловой кожи без фильтра, такая стоит 26 500 рублей.

Маски из крокодиловой кожи пользуются спросом в определенных кругах

Маски из крокодиловой кожи пользуются спросом в определенных кругах

Поклонники футболиста ожидаемо задались вопросом, как же дышать в кожаной маске. Кокорин объяснил, что маленькие дырочки все же предусмотрены и дыхание не затрудняют. Правда, медицинские свойства и степень защиты изделия подлинно неизвестны.

Вряд ли у кого-то есть сомнения в том, что футболист может себе позволить такие излишества, по некоторым данным, Кокорин получает в Сочи около двух миллионов рублей в месяц.

instagram.com/kokorin9/

instagram.com/kokorin9/

Вполне вероятно, на днях он получил премиальные за хет-трик в ворота «Ростова», за который играли 17-летние пацаны вместо своих заболевших коронавирусом старших товарищей.

Скандальный матч заведомо неравных соперников завершился со счетом 10:1 в пользу «Сочи», однако игроки с берегов Черного моря угрызений совести, судя по всему, не испытывают.

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Надо ли говорить, что против «Сочи» в этом матче болели все. Возможно даже болельщики «Сочи». Никому неизвестные парни не имели ни одного шанса против профи. Один Александр Кокорин чего стоит! Да и без него состав у сочинцев мощнейший (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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