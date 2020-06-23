Черные риэлторы обманывают краснодарцев и уходят от уголовной ответственности

Эта история тянется уже полгода. Когда стояли холодные ноябрьские дни, с квартиры, которую я снимал несколько лет, попросили съехать – ее продавали. Как и все, кто не имеет собственного жилья в Краснодаре, подался искать новые квадратные метры.

Купился на красивое объявление

На популярном ресурсе присмотрел квартирку с хорошим ремонтом, новой мебелью, а самое главное – в элитном ЖК в центре Краснодара. Да и цена привлекательная, за это добро в сорок квадратов на седьмом этаже просили всего 12 тысяч рублей в месяц. Тем более, как было указано, автор объявления – хозяин квартиры, а потому мысль о том, что какое-нибудь риэлтерское агентство сдерет с меня три шкуры за свои услуги, отпала. К слову, сумма это не маленькая – в Краснодаре различные компании берут от пары до десятка тысяч рублей.

Так выглядела квартира в объявлении. За 12 тысяч - хороший вариант!Фото: Виталий КАРНАУХ

Прозвонил по указанному номеру, уточнил, действительно ли разговариваю с собственником жилья. Получив положительный ответ, договорился о встрече. Через пару дней приехал к шикарной многоэтажке со своим двором, огороженным высоким забором – чужой не зайдет. Но меня встретил не мужчина, с которым говорил по телефону, а девушка. Она вышла из соседнего стеклянного здания.

– Проходите в офис, – говорит она. И, видя мое удивленное выражение, добавляет: «Сейчас все узнаете».

Поднялись на третий этаж, зашли в один из многочисленных кабинетов. И далее – по уже, как оказалось, давно отработанной схеме.

«С фантазией туго»

– Здание, которое указано в объявлении, это ориентир на наш офис, – заявила девушка, которая принялась рассказывать об интересующей меня квартире. Здесь же она игриво сказала, что я имею дело с агентством недвижимости «ИП Быстров», головной офис которого находится в Воронежской области.

Квартира, которую намеревался снять, по ее словам, существует. Только вот находится совсем не в элитном ЖК, а в старом секторе многоэтажек. И объяснила мне условия съема.

Элитный ЖК - всего лишь ориентир на этот синий офис.Фото: Виталий КАРНАУХ

Получалось так: для того, чтобы снять интересующую квартиру, я должен заплатить компании полную месячную стоимость аренды (те самые 12 тысяч), взамен – мне предоставляется первый месяц проживания в квартире бесплатно.

– Такой договор с нами заключила хозяйка, – объясняла дама. – Если вдруг вы что-то сломаете в квартире, то компенсацию будем выплачивать ей мы. Если жилье вам не понравится, то вы сможете забрать деньги.

Эта странность – утром деньги, вечером стулья, – почему-то показалась мне банальной и вполне себе приемлемой. Наверное, из-за желания поскорее найти хоть какое-нибудь койко-место. Без всякой задней мысли заключаю договор, который был подписан в единственном экземпляре, отдаю деньги и получаю номер телефона хозяйки квартиры.

Вместо элитного ЖК - старый серый фонд. В одном из этих домов мне предлагали снять квартиру, в которую я так и не попал.Фото: Виталий КАРНАУХ

– Скоро человек будет, – позвонила хозяйке девушка и выпроводила меня из офиса, сообщив адрес, по которому меня ждут.

Газовики пришли, давайте перенесем встречу?

Подойдя к многоэтажке старого фонда, созвонился с хозяйкой и сообщил, что на месте. Она попросила подождать некоторое время. Спустя сорок минут раздался от нее звонок:

– Ко мне газовики пришли, муж сказал не уходить никуда, давайте перенесем встречу на другой день?

И только тут, стоя у этой серой старой высотки, я понял, что меня развели. Отправился обратно в компанию – требовать деньги. Но тут оказалось не все так просто, как рассказывала сотрудница «ИП Быстров».

– Пишите заявление на расторжение договора, а в течение 10 дней вернем вам деньги на банковскую карту, – вещала уже другая дама.

Сложно поверить, что в этом доме может быть новенькая квартира.Фото: Виталий КАРНАУХ

Деньги мне никто, конечно, так и не вернул. Позже приходил в офис еще раз, но дверь была закрыта.

– Подскажите, а вот тут было агентство недвижимости, – показываю женщине, которая моет пол в коридоре, на закрытую дверь.

– Ой, да они съехали давно уже. Это фирмы-однодневки, тут таких, как вы, толпы ходят. Пытаются вернуть деньги, – говорит женщина. – А куда переехали, не знаю.

Заявление о возврате денег.Фото: Виталий КАРНАУХ

Нет состава преступления?

О факте мошенничества пришлось сообщить правоохранителям – рассказал эту историю, указал все номера телефонов, по которым созванивался и с агентством, и с предполагаемой собственницей жилья. К тому же, к заявлению в полицию приложил копию договора, заявления на возврат средств, а также аудиозаписи разговоров.

– В возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество») отказать за отсутствием состава преступления, – заявили в МВД.

Из постановления об отказе стало ясно, что в ходе проведения проверки сотрудники полиции выезжали по указанному адресу, однако помещение было закрыто, а местонахождение – не установлено. Затем от меня последовала жалоба в краснодарскую прокуратуру.

Дверь на третьем этаже закрыта. Фирма съехала уже давно.Фото: Виталий КАРНАУХ

– Изучение материала показало, что дознавателем не принято исчерпывающих мер по установлению состава преступления, а также изобличению лица, виновного в совершении преступления. Решение об отказе в возбуждении уголовного дела отменено как незаконное, – говорится в постановлении зампрокурора Центрального округа Краснодара.

Однако и дополнительная проверка, как уточнил представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко, не выявила нарушений.

– В январе этого года проводилась дополнительная проверка, в начале февраля было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела ввиду отсутствия состава преступления. Заявителю рекомендовано в гражданском порядке обратиться в суд, так как был заключен договор. Если он считает, что по договору компания не выполнила обязательства, то в судебном порядке пострадавший может взыскать с них деньги, – прокомментировал Артем Коноваленко.

Одним горем едины

Как оказалось, попавшихся на крючок черных риелторов в Краснодаре предостаточно. Некоторые из них объединились и пытаются уже не поодиночке добиться справедливости, а массово. Так, горожанка Людмила Мальцева 18 мая текущего года тоже попала в лапы мошенников.

– Я заплатила десять тысяч, перевела им по номеру телефона, выдали мне чек товарный даже. И дали адрес квартиры. Я пришла туда, но дверь никто не открыл. Позвонила, по телефону просили прийти на следующий день. Но потом уже вообще не отвечали на звонки, – говорит пострадавшая. – Потом вернулась в это агентство, написала заявление на возврат денег, так как услуга мне оказана не была. Но прошел уже месяц, а их так и нет.

Людмила пошла в эту контору, но из офиса уже все съехали. Она написала заявление в полицию, но и в ее случае тоже отказались заводить дело из-за отсутствия состава преступления.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Краснодарский юрист Богдан Шахов говорит, что подобные случаи мошенничества, к сожалению, не редки.

– Если обращаться в фирмы, то в первую очередь необходимо рассматривать организации, которые на рынке существуют давно, а не те, которые образовались на неделю, – говорит юрист. – И оплачивать жилье необходимо только после того, как его посмотрите и подпишите акт осмотра. Советую смотреть и документы на квартиру – чтобы тот, кто ее сдает, был ее собственником.

Почему мошенников достаточно тяжело привлечь к ответственности? Юрист считает, что, как правило, они прописывают в договорах не то, что обязаны найти квартиру, а просто предоставляют информацию. Ну, а то, сработало это или нет – уже никто не описывает.

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