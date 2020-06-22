2020-06-23T00:06:09+03:00
Общество

«Десять гильз»: в Сочи задержали участников вооруженного конфликта

По факту инцидента возбуждено уголовное дело
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи задержали участников вооруженного конфликта. Фото: архив КПВ Сочи задержали участников вооруженного конфликта. Фото: архив КП
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Инцидент произошел в Адлере на улице Просвещения вечером 22 июня. Сначала была драка, потом на месте прозвучали более десяти выстрелов. Жители близлежащих домов в страхе закрывали окна. Происшествие активно обсуждается в соцсетях.

- Кто знает, что в Адлере произошло? Мы видели издалека потасовку между спортивными ребятами. Говорят, что это сотрудники частного охранного предприятия, - описывают ситуацию пользователи соцсетей.

По словам очевидцев, полицейские увезли 10-15 человек. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю «Комсомольской правде» - Кубань» подтвердили информацию, что сотрудниками полиции задержали участников вооруженного конфликта.

- Вечером, 22 июня в дежурную часть УВД города Сочи поступило сообщение о конфликте на улице Просвещения в Адлерском районе. На место незамедлительно была направлена следственная оперативная группа, - рассказал представитель пресс-службы.

По предварительным данным стреляли из травматического оружия. Фото: @chp_sochi

По предварительным данным стреляли из травматического оружия. Фото: @chp_sochi

Но, услышав сирену, участники конфликта успели убежать. Сотрудники полиции обнаружили на асфальте 10 гильз. Похоже, что стреляли из травматического оружия. По горячим следам, буквально в течение часа, участники конфликта были установлены и доставлены в отдел полиции для разбирательства.

- По предварительным данным конфликт произошел на бытовой почве. В данный момент продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить других участников конфликта, - отметили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство). Все обстоятельства происшествия выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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