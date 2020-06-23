График отключения горячей воды в Краснодаре 2020: публикуем полный список адресов на июль

Каждое лето в кубанской столице в домах отключают горячую воду. В июне в некоторых районах города краснодарцы уж расчехлили тазики, ведра и ковшики, начали наматывать счетчик водонагреватели. Самые умные - купались у своих друзей. Но вот и до них дошла очередь - котельные готовятся к профилактике.

Отключения эти необходимы для подготовки коммуникаций к отопительному сезону. За лето, как правило, проводят гидравлические испытания. Благодаря этому и находят опасные участки, которые нужно отремонтировать.

- Максимальный срок отключения - две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен, - говорят в управляющей компании ГУК-Краснодар. - В июле отключат горячую воду в 600 многоэтажках Краснодара.

КОНКРЕТНО

С 29 июня по 10 июля

- 3-я Линия Нефтяников, 7, 24

- Алма-Атинская, 148

- Кожевенная, 6

- Кольцевая, 38, корпус 1

- Красная, 145, корпус 1, 153

- Лузана, 8, 13, 14, 15, 17, 21, 41, 41 корпус 1

- Минская, 120

- Новаторов, 13, 19, 23

- Свободы, 6, 11, 15 корпус 1

- Станкостроительная, 4, 10

- Стахановская, 16, 24

- Строителей, 5 корпус 1, 7

- Урицкого, 6

- Шоссе Нефтяников, 38, 67

С 29 июня по 13 июля

- 1-го Мая, 97

- 40-летия Победы, 35, 37/1, 63, 65, 67, 71, 146/2, 146/3, 146/4, 146/5, 146/6, корпус 1, 146/6, корпус 2, 146/7, 146/8, 146/9, 148, 148/1

- Весенняя, 21

- Главная (п. Отделения №2 СКЗНИИСиВ), 26, 28, 29, 31, 33, 34, 38, 40, 42, 44

- Объединенная (п. Отделения №2 СКЗНИИСиВ), 2, 4

- Зиповская, 22

- Московская, 48, 52

- Новороссийская, 11 корпус А и Б

- Российская, 130, 134, 136, 138

С 1 по 15 июля

- Лукьяненко (хут.Ленина), 12/4, 14

- Наримановская (хут. Ленина), 16

С 6 по 20 июля

- 1-й пр. Стасова, 57

- 1-я Заречная, 15/1, 15/2

- 2-й пр. Айвазовского, 14

- 2-й пр. Стасова, 107

- 2-й проезд Стасова, 97

- 2-я Пятилетка, 4, 4/1, 6, 6/1, 8, 8/1, 8/2, 9, 11, 15

- 30-й Иркутской дивизии, 6, 9, корпус 1 и 2, 10/1, 10/2, 14

- Айвазовского, 98, 100, 102, 106, 106 корпус А, 114, 118

- Алтайская, 2, 2А, 4, 6, 8, 8А, 10, 10А, 12, 12А, 14, 14А

- Аэродромная, 9

- Бершанской, 74

- Благоева, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13/1, 13/2, 14, 19, 20, 21/1, 21/2, 24, 28, 38, 40, 44, 46, 48

- Бургасская, 23, 23 корпус А, 27, 52, 56, 63

- Вишняковой, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7

- Гидростроителей, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 45, 47, 49, 51

- Гоголя, 37, 23-1, 23-2, 64, 65

- Гражданская, 6, 16, 18

- Гудимы, 25, 26, 28, 30, 32, 54, 64, 64 корпус 1

- Димитрова, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139

- Зиповская, 20, 26

- Игнатова, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 31, 33, 37, 39, 43, 47, 51, 55, 57, 61, 63, 65, 67

- Кавказская, 139

- Карасунская, 44

- Ким, 1, 147

- Кирова, 2, 50, 52, 58, 60

- Колхозная, 24

- Коммунаров, 57, 225

- Комсомольская, 24

- Котовского, 39, 41, 48

- Красина, 3 корпус 3 и 4

- Красная, 29, 41, 43

- Краснодарская, 32, 34

- Кубанская набережная, 52 корпус 1 и 2

- Курганная, ст-ца Елизаветинская, 138, 140, 144

- Ленина, 71

- Мачуги, 72, 74, 80/1, 80/2, 80/3

- Маяковского, 122/А

- Мира, 35, 37, 44 литер А и А1, 64

- Невкипелого, 15, 19, 21, 23, 25

- Одесская, 44, 46

- Октябрьская, 101, 85, 97

- Осипенко, 141

- Приозерная, 9, 13, 15, 17, 19

- Пушкина, 5, 11, 29

- Рашпилевская, 32 и 34

- Ростовское шоссе, 12/1,

- Рылеева, 354, 358, 360

- Садовая, 5/1, 5/2, 7/1, 223

- Севастопольская, 2, 3, 4, 5, 6

- Седина, 46

- Селезнева, 76, 78, 82, 84, 86/1, 94, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 150, 158, 160, 162, 164, 176, 200, 202, 210, 214, 216, 220, 246

- Симферопольская, 4, 6/1, 12, 16, 18, 24, 30/1, 30/2, 32, 34, 38, 4/1, 40, 42, 54

- Советская, 32

- Сормовская, 9, 9/1, 11, 12, 10/1, 10/2, 102, 104, 106, 108, 110/1, 110/4, 112, 163, 165, 175 корпус 1 и 2, 177, 183, 189, 191, 193, 197

- Спокойная, 1 корпус 6 и 7

- Ставропольская, 84, 89, 96, 119, 121, 127, 129, 131, 133/1, 135/1, 151, 155/1, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 179А, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 189, 209, 213, 215 корпус 1, 215/2 , 217/2 , 221 корпус 1, 221/2, 222, 224, 224 корпус 1 и 2, 226, 228, 230, 232, 232 корпус А, 234, 236, 246, 248, 248 корпус А, 254, 258, 262, 268

- Старокубанская, 117, 119, 121, 125, 95

- Стасова, 104, 140, 142, 143, 144, 148, 150, 153, 166, 168, 181, 187

- Суворова, 57 лит. А и Б

- Товарная, 4, 8

- Трамвайная, 90, 11

- Трудовой Славы, 10, 13, 15, 19/1, 21, 22, 23, 24, 25, 34, 38, 44, 46, 48

- Тюляева, 1, 5, 6/1, 6/2, 10, 11, 12, 15, 16 корп. 1, 18, 19/1, 19/2, 20, 21, 25, 29, 35, 37/1, 37/2, 39 - Уральская, 111, 113, 119, 146, 148, 150, 152, 154, корп. 3, 158/1, 158/2, 158/3, 164, 168, 170, 172, 174, 178, 182, 184, 186, 188, 190, 194, 196, 198, 200, 204, 81А, 81Б

- Фабричная (территория жилого массива ТЭЦ), 5

- Фадеева, 15, 17, 29

- Шевченко, 2

- Энергетиков, 8, 10

- Юннатов, 33

С 13 по 27 июля

- Благоева, 3

- Брянская, 3, 4, 5, 8

- Гаврилова, 60, 62

- Декоративная (п. Березовый), 1/3, 16

- Дзержинского, 1 корпус А, 11 корпус 1, 2 и 3

- Зиповская, 23, 25, 27

- Карякина, 1

- Красных Партизан, 242, 244, 246, 541, 543

- Морская, 11

- Московская, 66, 70, 72, 80, 82, 84, 86, 88, 90

- Новосельская (п. Березовый), 11

- Одесская, 25, 29, 31

- Профессора Рудакова (п. Березовый), 1, 1/1, 5, 7

- Рашпилевская, 178 корп.1

- Целиноградская, 14, 4, 6

С 20 июля по 3 августа

- 1 ОТ С/З СОЛНЕЧНЫЙ, 38, 39, 44, 45

- Айвазовского, 77

- Археолога Веселовского, 3, 9, 11, 22, 34, 42

- Атарбекова, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 31, 33, 43

- Димитрова, 120, 122

- Длинная, 34

- Ковалева, 4, 6, 12, 14, 18

- Скульптора Коломийцева, 3, 9, 17

- Яна Полуяна, 12, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56.