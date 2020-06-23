2020-06-23T16:44:53+03:00
Общество

Хельга Шошина: "Кубанское «Тю!» прилипло ко мне сразу"

В гостях у Нины Шилоносовой и Дмитрия Михеева была новая краснодарка Хельга Шошина
Нина ШИЛОНОСОВА
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Хельга Шошина, Нина Шилоносова и Дмитрий Михеев.Хельга Шошина, Нина Шилоносова и Дмитрий Михеев.
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Хельга переехала на Кубань из Москвы, а выросла на Крайнем Севере. Сейчас продюсер, журналист и общественный деятель спасает старинные екатеринодарские дома и организует с местными жителями «Том Сойер Фест». В прямом эфире нашли общее у казаков и королевской стражи, говорили про самоидентификацию и рассуждали, как «знания и эмоции» применить для создания местного туристического продукта.

Кубанское «Тю!» прилипло ко мне сразу: Хельга Шошина в программе «Все свои»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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