2020-06-23T15:56:34+03:00
Происшествия

На Кубани мужчина избил пенсионера за то, что водит коров мимо его дома

Животновод отделался ссадинами на лице и побоями на теле
Виталий КАРНАУХ
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У Николая Сергеевича Передерина ссадины на лице.У Николая Сергеевича Передерина ссадины на лице.Фото: Виталий КАРНАУХ
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Поговаривают, что конфликтуют с соседями жители станицы Воздвиженской, что в Курганинском районе, чуть ли не с первого дня соседства. Неместные диктуют свои порядки. На днях им не понравилось, что мимо дома пастух водит коров. За это пенсионера даже жестоко избили.

Между тем, Николаю Сергеевичу Передерину, хозяину рогатых, уповать, кроме как на свою животину, не на кого.

- В былые времена коров и вести не надо было, сами ходили на луг да домой с него, - рассказывает пострадавший корреспонденту «Комсомолки».

Но теперь, как видно, охранять от злых соседей приходится не только коров, но и самого себя. Несколько дней назад Николай Сергеевич вел свое небольшое стадо на ночевку да дойку.

Мужчина вел коров домой.

Мужчина вел коров домой.

- Улица у нас, словно горлышко бутылки, - продолжает мужчина. – Когда проходил мимо соседей, выбежала женщина, стала кричать. Я пытался понять, в чем проблема, завязался конфликт. Следом вышел ее муж, стал лезть на меня с кулаками, но его оттащили.

Однако мужчина, вступившийся за свою жену, не остановился. Он догнал пастуха и принялся его колотить. Скотник, истекающий кровью, едва не умер.

- Мы сразу вызвали полицейских и скорую помощь, - говорит соседка Виктория, которая стала очевидицей произошедшего. – И что же теперь делать? На нашей улице коров держат четыре семьи, каждый день бояться? А без хозяйства, которые в станице являются единственным доходом, прожить очень трудно.

После драки пострадавший вызвал медиков и полицейских.

После драки пострадавший вызвал медиков и полицейских.

К слову, медики зафиксировали у пенсионера Николая Передерина перелом переносицы со смещением, ссадины и синяки. А полицейские сейчас разбираются в причинах и уточняют обстоятельства.

- В полицию поступило заявление, материал зарегистрировали, по данному факту проводится проверка, - заявили в пресс-службе ГУ МВД региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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