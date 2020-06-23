Красотки в бикини держат дистанцию: в Сочи купальный сезон в самом разгаре

В Сочи рванули отдыхающие. Ежедневно на курорт прибывают до 70 самолетов с туристами. В городе для долгожданных гостей открыты более 60 пляжей, которые работают с 08:00 до 20:00.

Надеваю купальник и иду на пляж - купаться и загорать. Место выбираю сразу – людей пока не очень много. Лежак не беру, расстилаю полотенце на берегу. Туристы все же стараются соблюдать дистанцию. Семьи с детьми располагаются обычно на два-три метра друг от друга. Хотя малыши, бывает, тут же знакомятся и вместе играют в морском песке.

Туристы все же стараются соблюдать дистанциюФото: Юлия БАРАНОВА

- Нам жить с этим вирусом, поэтому надо приспосабливаться, а не лишать детей летнего отдых, - говорит мама пятилетней девочки, москвичка Марина Авдеева. Она с дочкой загорала в двух метрах от меня. – Приходится соблюдать несколько правил - не кормлю дочь на пляже и постоянно слежу, чтобы она не трогала грязными руками лицо. Ну и влажные салфетки, и антисептик нам в помощь.

Смотрю по сторонам. И правда, почти у всех загорающих рядом с солнцезащитным кремом пузырек с дезсредством и влажные салфетки.

Почти у всех загорающих рядом с солнцезащитным кремом пузырек с дезсредством и влажные салфеткиФото: Юлия БАРАНОВА

- На сегодня нет доказательств, что человек может заразиться коронавирусом в море. Ведь воду постоянно «пронизывают» солнечный лучи, которые губят «корону», - вступила в разговор профессиональный врач из Санкт-Петербурга Элина Умарова. Видимо, мы слишком громко говорили с москвичкой. – Великая троица климатолечения: воздух, солнце и вода – это спасение для нашего иммунитета после долгой самоизоляции в квартире.

Обычно находится на открытом солнце в самую жару – с 12:00 до 16:00 климатотерапевты не рекомендуют. Но июнь в Сочи на этот раз выдался необыкновенно комфортным, поэтому зонтики у туристов не пользуются особой популярностью. Как говорят врачи, пока второй медицинский тип погоды позволяет использовать все возможности инсоляции – и в воде, и на гальке.

На пляже никто не носит маски – только бикини.Фото: Юлия БАРАНОВА

На пляже никто не носит маски – только бикини. И в этой курортной идиллии в какой-то момент вдруг забываешь о пандемии коронавируса. Чтобы держать туристов в тонусе, на раздевалках и душевых кабинах повесили предупреждения: «Коронавирус передается воздушно-капельным путем. Строго соблюдайте социальную дистанцию!».

Только местных парней соблюдение дистанции на пляже совсем не радует.

- Хочешь подойти поближе, чтобы с красивой девушкой познакомиться, а она держит дистанции. Говорит, чтобы не приближался больше, чем на полтора метра. Вах, не девушка – персик, - шутит молодой сочинец Армен Такмазян.

23 июня Сочи примет 63 авиарейса с туристами. Это значит, на пляже станет еще теснее, но места под сочинским солнцем хватит всем, даже с учетом социальной дистанции.

На всех пляжных территориях соблюдаются требования Роспотребнадзора.Фото: Юлия БАРАНОВА

- На всех пляжных территориях соблюдаются требования Роспотребнадзора. Безопасность туристов обеспечивают более 700 матросов-спасателей. Благодаря их работе, уже удалось спасти двоих отдыхающих - в центре Сочи и в Адлерском районе, - рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.