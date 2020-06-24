2020-06-23T21:08:22+03:00
Общество

Парад Победы в Новороссийске 24 июня 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Парада Победы в Новороссийске 24 июня 2020 года: парад кораблей, авиашоу и салют
Варвара ДЫМ
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Парад Победы в Новороссийске состоится 24 июня 2020 годаПарад Победы в Новороссийске состоится 24 июня 2020 годаФото: Виталий ТИМКИВ
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Парад Победы в Новороссийске 24 июня 2020 года будет запоминающимся. В Краснодарском крае только в городе-герое пройдут парадные расчеты и пролетят самолеты и вертолеты.

Все военные до этого прошли двухнедельный карантин.

- Все участники парада находились под пристальным наблюдением военных медиков, - пояснили в пресс-службе Южного военного округа. - Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты. Контакты участников торжественных мероприятий с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением были максимально исключены.

Итак, ровно в 10:00 в Новороссийске пройдет парад Победы. Всего в нем участвует 1,5 тысяч человек. Это военнослужащие Черноморского флота, Воздушно-десантных войск, соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа и другие представители силовых структур страны.

Что покажут на параде:

Противокорабельные ракетные комплексы «Бастион»,

Зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф»,

Боевые машины десанта БМД-2.

В небо поднимутся:

Истребитель Су-27СМ,

Штурмовики Су-25,

Вертолеты Ми-28 и Ка-52

Пройдет в Новороссийске и парад кораблей. Он состоится в акватории Цемесской бухты.

Будут представлены: малый противолодочный корабль «Касимов», спасательное буксирное судно «СБС-742», гидрографическое судно «ГС-402», пограничный сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ России. Вечером все корабли будут подсвечиваться.

А в 23:00 на Суджукской косе 4 артиллерийских расчета дадут праздничный салют.

- Салюты будут проведены залпами с темпом в 15 секунд, разрыв фейерверочных зарядов будет осуществляться на высоте 250-300 метров, - пояснил командующий войсками ЮВО, генерал-полковник Александр Дворников. - Около 5 тыс. фейерверков в семи цветовых гаммах (серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый) раскрасят небо порядка десяти видов праздничных салютов.

Парад Победы в Новороссийске 24 июня 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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