2020-06-23T21:06:49+03:00
Общество

Воздушный Парад Победы в Новороссийске 24 июня 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Воздушный Парад Победы в Новороссийске 24 июня 2020 года начнется в 10:40 утра
Варвара ДЫМ
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В Новороссийске пройдет Воздушный парадВ Новороссийске пройдет Воздушный парадФото: Виталий ТИМКИВ
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Ориентировочно, Воздушный Парад Победы в Новороссийске 24 июня 2020 года начнется в 10:40. Самолеты и вертолеты пролетят над центром Новороссийска.

Откроют авиационный показ транспортно-боевые вертолеты Ми-8 АМТШ, которых еще называют "Терминаторами". Группу поведет летчик первого класса капитан Дмитрий Круглов - участник боевых действий Чечне и Сирии.

На смену "Терминаторам" выйдут "Ночные охотники" - вертолеты Ми 28-Н. Вести группу будет военный летчик первого класса, подполковник Роман Жуков. Он тоже участник боевых действий, а еще награжден медалью Нестерова.

Далее - ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» под управлением замкомандира эскадрильи, майора Сергея Карконишко. Пилот - кавалер двух орденов Мужества, медали «За отвагу» и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.

Пролетят и легендарные «Грачи». Су-25СМ – это модернизированный боевой одноместный штурмовик, оснащённый мощным комплексом вооружения. Поведет группу командир авиационного звена, военный летчик – снайпер, подполковник Иван Власенко. Он участвовал в боевых действиях в Сирии.

Представят и истребителей 4-го поколения - Су-27 СМ3. Они пролетят на высоте 250 метров со скоростью 500 километров в час.

Парад Победы в Новороссийске 24 июня 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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