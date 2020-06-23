2020-06-23T21:26:45+03:00
Общество

Салют в Новороссийске 24 июня 2020 года: когда и где пройдёт в честь Парада Победы

Салют в Новороссийске 24 июня 2020 года начнется в 23:00
Варвара ДЫМ
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Салют в Новороссийске начнется в 23:00Салют в Новороссийске начнется в 23:00Фото: Пауль ГУРИН
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В Новороссийске 24 июня пройдет Парад Победы. На Кубани торжественным строем пройдут парадные расчеты только в городе-герое.

В Новороссийске также состоится авиашоу и парад кораблей. А вот салют в Новороссийске 24 июня 2020 года запланирован на 23:00.

- Салюты будут проведены залпами с темпом в 15 секунд, - сообщил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников. - Разрыв зарядов будет осуществляться на высоте 250-300 метров.

Небо Новороссийска раскрасят фейерверки семи цветов - серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый. А всего будет выпущено порядка десяти видов салютов: «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега» различных модификаций.

Но все будет по порядку. В 23:00 артиллерийские расчеты 122-мм гаубиц Д-30 и 76-мм орудий ЗИС-3 сначала дадут по 30 холостых залпов. А потом в небо полетят фейерверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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