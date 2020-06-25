Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 25 июня 2020: подтверждено 63 случая заболевания COVID-19

Новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в 20 районах Кубани. Из них в Краснодаре - 17, по 6 заболевших в Белореченском районе и Сочи. В Апшеронском, Лабинском, Северском и Тихорецком районах - по 4 случая.

Кроме того, заболевшие есть в Динском районе, а также в Крымском, Кавказском, Курганинском и Новокубанском, Тимашевском, Красноармейском, Новопокровском, Каневском, Мостовском, Туапсинском, Ленинградском районах и в Горячем ключе.

Среди заболевших есть и дети. Одному четыре года, он живет в Краснодаре, второму - семь лет, он из Сочи.

На 25 июня 2020 года всего в регионе 5624 больных опасной инфекцией. Детей - 395. 69 пациентов умерло.

- В обсерваторах находится 315 человек. За все время через них прошли 10586 человек. У 71 из них был выявлен коронавирус,-сообщает Минздрав региона.

Между тем, после отмены жестких карантинных мер постепенно оживает курортный комплекс в Туапсинском районе края. Сейчас здесь уже принимают туристов 137 отелей, санаториев и пансионатов.

На отдых прибыло более полутора тысяч человек.

- Четыре открывшихся санатория имеют подготовленные пляжи. До конца месяца в районе откроют ещё пять санаториев,- сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Уже с 1 июля в районе возобновят работу 7 детских центров и лагерей, в том числе знаменитый детский центр «Орленок».