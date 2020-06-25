2020-06-24T19:12:19+03:00
Общество

Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 25 июня 2020: подтверждено 63 случая заболевания COVID-19

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодаре на 25 июня 2020 года
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
На Кубани выявлено 63 новых случая COVID 19На Кубани выявлено 63 новых случая COVID 19Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в 20 районах Кубани. Из них в Краснодаре - 17, по 6 заболевших в Белореченском районе и Сочи. В Апшеронском, Лабинском, Северском и Тихорецком районах - по 4 случая.

Кроме того, заболевшие есть в Динском районе, а также в Крымском, Кавказском, Курганинском и Новокубанском, Тимашевском, Красноармейском, Новопокровском, Каневском, Мостовском, Туапсинском, Ленинградском районах и в Горячем ключе.

Среди заболевших есть и дети. Одному четыре года, он живет в Краснодаре, второму - семь лет, он из Сочи.

На 25 июня 2020 года всего в регионе 5624 больных опасной инфекцией. Детей - 395. 69 пациентов умерло.

- В обсерваторах находится 315 человек. За все время через них прошли 10586 человек. У 71 из них был выявлен коронавирус,-сообщает Минздрав региона.

Между тем, после отмены жестких карантинных мер постепенно оживает курортный комплекс в Туапсинском районе края. Сейчас здесь уже принимают туристов 137 отелей, санаториев и пансионатов.

На отдых прибыло более полутора тысяч человек.

- Четыре открывшихся санатория имеют подготовленные пляжи. До конца месяца в районе откроют ещё пять санаториев,- сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Уже с 1 июля в районе возобновят работу 7 детских центров и лагерей, в том числе знаменитый детский центр «Орленок».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Нас ждёт электронное государство: прописку отменят, а мигрантов загонят в особое приложение
Эксперты уже не первый год предлагают упразднить «институт прописки», который вроде как усложняет многим гражданам жизнь. «КП» попыталась разобраться, насколько это реально
Новости 24
В Анапе будут следить за тем, что пьют туристы
В Новороссийске до конца лета ограничивают движение большегрузов
В Краснодаре открыли бесплатные мини-офисы для предпринимателей
В сарае у жительницы Майкопа собака нашла 680 граммов конопли
В Краснодаре на трассе повесили гигантское знамя Победы
«С перепелиное яйцо»: на Армавир обрушился мощный град и ливень
Сергей Галицкий создал женскую футбольную команду на базе ФК «Краснодар»
«Невероятные впечатления»: школьница из Краснодара побывала на параде в Москве
В Краснодаре открывается инновационный центр содействия бизнесу
В Сочи прошла церемония возложения цветов к мемориалу павшим воинам
Спрос на отдых в Краснодарском крае увеличился в 10 раз
На Кубани прокуратура защитила права вдовы ветерана Великой Отечественной войны
В параде в Москве приняла участие знаменная группа Кубанского казачьего войска
Почти полтора миллиарда рублей выделены на Кубани на реконструкцию систем водоснабжения
Вениамин Кондратьев открыл в Геленджике памятник куниковцам
Смерть от коронавируса в Сочи: на курорте скончались двое горожан
Суд в Ейске арестовал и оштрафовал участников несанкционированного митинга
Оперативники обнаружили у жителя Сочи коллекцию из 35 боевых наград
На Кубани переизбрали детского омбудсмена
В Туапсинском районе заработали 137 отелей
Умер заслуженный юрист Кубани Юрий Ламейкин
На Кубани юбилей Парада Победы отметят флешмобами и онлайн-акциями
Знамя Победы водрузили в горах под Сочи
На Центральном водозаборе в Сочи произошел пожар