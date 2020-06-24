Котов не люблю, но жена с сыном попросили: мужчина спустился за упавшим котенком в 12-метровый колодец

Маленькому черному котенку в станице Динской на Кубани очень повезло, что на свете есть такие люди, как Олег Казьмин.

Жалобный писк, доносящийся из заброшенного соседского колодца, услышали во время прогулки мама, жена и 3-летний сын Олега. Они побежали к главе семьи и стали упрашивать его спасти котенка, оказавшегося на дне.

Тот самый колодец, в который провалился котенок. Фото: Елена Казьмина

- Котов не люблю! Очень прям не люблю! Но, если жена, мама и сын просят, значит надо спасать, - рассказывает «КП»-Кубань» 28-летний Олег Кузьмин.

Вскоре он прибыл на «место происшествия» уже с альпинистской экипировкой. Тут Олегу Казьмину очень помогли столь любимые им занятия в спортзале, страсть к туристическим походам и работа строителя.

Заброшенный колодец. Фото: Елена Казьмина

- Колодец находится на заброшенном соседнем участке, рядом с нашим домом. Мы с сыном и с мамой как раз гуляли там, - рассказывает супруга Олега Елена Казьмина. – И сын услышал, как из колодца котенок мяукает. Мы подошли ближе и удивились – как вообще котик туда попал, ведь колодец сверху закрыт деревянными поддонами. Олег сам накрывал его, потому что дети с улицы часто гуляют рядом. И чтобы никто не свалился в него, колодец и затянули поддонами. Видимо, котенок пролез через щель и рухнул.

Олег убрал поддоны, привязал к ведру веревку и спустил его в колодец.

- Мы стояли рядом, какая глубина у колодца, тогда еще не знали, - рассказывает Елена. – Опустили сначала вниз ведро, думали, что в него котенок заберется и мы его вытащим. Но ошиблись. Хорошо, что колодец был пустой, там не было воды. Тогда муж привязал один конец каната к дереву, а вторым сам обвязался и спустился вниз. Конечно мы переживали, но Олег нас не слушал. Все оборудование у него было дома, он строитель и веревок дома полно.

Олег Казьмин спас котенка из колодца.

Олег спустился вниз, прихватив с собой фонарик.

- Котенок сидел на ветках, которых внизу было полно. Когда я подобрался к нему, он перестал мяукать и будто ждал, когда его спасут, - улыбается Олег. Всю спасоперацию он записал на камеру мобильника.

Мужчина взял животинку на руки и поднялся по веревке наверх, отталкиваясь ногами от кирпичных сводов колодца.

Парень залез в 12-метровый колодец, чтобы спасти котенка.

Малыша спасли и накормили. Теперь ему ищут дом. Фото: Елена Казьмина

- Удивительно, но котенок был в полном порядке, - рассказывает жена Олега. – Как оказалось, глубина колодца – 12 метров. И котенок, упав вниз, не получил ни одного перелома. Мы осмотрели его, он цел. Наверное, те самые ветки внизу смягчили ему падение. Сейчас он у нас дома. Когда его принесли, первым делом покормили сухим кормом. У нас уже есть три кота, поэтому себе оставить котенка не можем, сейчас ищем ему новую семью. Если кому-то нужен спасенный малыш, мы с удовольствием его отдадим. Но только в хорошие руки – он ведь – счастливчик. Если бы Олег его не спас, погиб бы там от голода.