2020-06-25T12:08:47+03:00
Общество

Туристы массово отказываются от путевок в Сочи

С отдыхающих в санаториях по-прежнему просят справки об отсутствии коронавируса
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Курортный сезон в Сочи начинается не вполне гладко.Курортный сезон в Сочи начинается не вполне гладко.Фото: Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Курортная отрасль в Сочи в посткарантинный период выходит из вынужденного простоя длиною в три месяца далеко не столь гладко и просто, как это можно было бы предполагать.

Камнем преткновения для многих отельеров стали чрезмерные, по мнению экспертов, требования Роспотребнадзора.

Ведомство сформировало обширный перечень для санаториев, руководство которых должно выполнить около 130 пунктов правил для того, чтобы получить возможность открыться и работать. В результате многие санатории не торопятся открываться, перенося сроки начала работы ближе к осени.

К гостиницам требования не такие строгие. В обычный отель можно приехать без справки об отсутствии коронавируса, а вот в санаторий она по-прежнему нужна. И основная сложность как раз в этом - справку туристам надо получать по месту жительства.

Ее можно взять в поликлинике по месту жительства, но там из-за длинных очередей получение заветной бумаги растягивается на несколько дней. Можно, конечно, обратиться в частную клинику, но там справка стоит до 3000 рублей и ждать ее надо от двух до трех дней. А если в санаторий едет семья, это выливается в копеечку.

Поэтому многие потенциальные отдыхающие из-за этого отменяют поездки и брони номеров в санаториях и отелях. И, как следствие, средства размещения терпят большие убытки.

Но с другой стороны, эта история оказалась крайне на руку частному сектору в Сочи, где стоимость посуточной аренды жилья подскочила уже на 40-50%.

Валентина Богданова. Фото kp.ru

Валентина Богданова. Фото kp.ru

Ситуацию прокомментировала «Комсомолке» Валентина Богданова - Председатель Правления Ассоциации Отельеров АМОС.

- На туристическом рынке Краснодарского края скорее существует ажиотаж на спрос, чем на реальное бронирование отелей, - говорит она. - Абсолютно все туристические фирмы, и большие, и малые, работают как информационные центры, разъясняя всем звонящим условия заселения в гостиницы, и обрабатывая отказы на ранее оплаченное гостями санаторно-курортное лечение.

Владельцы санаториев рассчитывали, что после 21 июня, когда в Краснодарском крае отменили карантин и сообщили о том, что коронавирусные справки больше не нужны, и им станет проще работать. Но к ним требования остались прежними. И по факту, отменив все справки для гостей, приезжающих в отели, жесткие требования для гостей санаториев не то, что не отменили, их даже не смягчили.

Туристов отпугивает необходимость получения справок о COVID 19, Фото пресс-службв мэрии Сочи

Туристов отпугивает необходимость получения справок о COVID 19, Фото пресс-службв мэрии Сочи

Поэтому люди отказываются массово от путевок в санатории и бронируют номера в обычных, частных отелях, где справки никакие не нужны. Пугает туристов и то, что в случае выявления хоть одного заболевшего коронавирусом, санаторий и крупная гостиница закрываются и работает как обсерватор. Но пока что ответа на вопрос, за чей счет в итоге будет «банкет», пока нет.

Туристы перемещаются из санаториев и отелей в частный сектор. Фото ВК "Типичный Сочи"

Туристы перемещаются из санаториев и отелей в частный сектор. Фото ВК "Типичный Сочи"

Поэтому туристы боятся, что могут быть запертыми на двухнедельный карантин и берут номера у частников. А отели и санатории терпят огромные убытки и бьют тревогу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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