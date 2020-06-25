2020-06-25T18:17:51+03:00
Общество

Время очередей: В Краснодаре родители часами толпятся за путевками в детские лагеря

В минтруда отмечают небывалый ажиотаж на отдых [видео]
Евгения ОСТРАЯ
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Ажиотаж на детский отдых в крае отмечают небывалый. Фото: ВДЦ "Орленок"Ажиотаж на детский отдых в крае отмечают небывалый. Фото: ВДЦ "Орленок"
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В Краснодарском крае с 1 июля открываются детские здравницы. Не все.

- Детей будут принимать круглогодичные и сезонные организации отдыха и оздоровления, которые имеют медицинскую лицензию, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе регионального минтруда. - Уже наблюдается повышенный спрос.

Всего их насчитывается 124. Казалось бы, путевок должно хватить всем. Но как только отделения соцзащиты объявили о старте подачи документов, к ним выстроились огромные очереди.

В Краснодаре родители начали составлять списки с 6 часов утра.

За путевками в детский лагерь в Краснодаре выстроились огромные очереди.

- Сегодня, 25 июня, с 9.00 в управлении по делам молодёжи стартовал приём документов в лагерь «Дубрава» об этом стало известно заранее. Молодежный лагерь для подростков 14-17 лет очень востребованный, ежегодно его хотят посетить большое количество ребят, - сообщили "КП" - Кубань" в мэрии кубанской столицы. - Такой ажиотаж связан с тем, что из-за пандемии коронавируса Роспотребнадзор согласовал только половину путёвок – то есть не 120, а 60 мест в смену. При этом 2 летних смены мы уже пропустили – осталось 4. В общей сложности это 240 путёвок. Для сравнения: в прошлом году их было 720.

К слову, краснодарских родителей угроза схватить коронавирус не останавливает от толчеи у приемного окна.

- Невозможно людей заставить соблюдать социальную дистанцию, - пояснили в мэрии Краснодара.

В итоге, чтобы прекратить столпотворение в отделении соцзащиты развернули дополнительные силы.

Подача документов на удаленке в случае с детскими путевками невозможна.

- Необходимы оригиналы документов. Мы уже сталкиваемся с тем, что оригиналы подделываются, поэтому только личное присутствие требуется, - сообщают в минтруда.

Напомним, этим летом, по распоряжению властей Краснодарского края, в детских лагерях будут отдыхать только местные жители. От приема юных гостей в крае решили пока воздержаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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