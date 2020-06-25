Олимпийская чемпионка Ирина Караваева: «Голосую за улучшение благосостояния граждан и суверенитет России»

25 июня по всей России открылись участки для голосования по поправкам в Конституцию. В Краснодарском крае их 2799. И одной из первых свою гражданскую позицию пришла выразить первая олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте, директор Центра олимпийской подготовки, депутат Ирина Караваева. Ее участок расположился в гимназии №69 краевого центра.

На входе у каждого измеряют температуруФото: Виталий ТИМКИВ

– Очень важно, что участки открылись заранее и будут работать несколько дней. Есть возможность у каждого отдать свой голос без скопления людей в сложившейся эпидобстановке. Я решила проголосовать сегодня, выбрав удобное время в рабочем графике, а моя семья, думаю, сделает это завтра, – рассказала «Комсомолке» Ирина Караваева.

На участке приняты все меры, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. На входе у каждого обязательно измеряют температуру. После этого проводится обработка рук антисептиками, каждому выдают пару перчаток, маску, спиртовую салфетку и собственную ручку.

На участках соблюдают социальную дистанциюФото: Виталий ТИМКИВ

Все сотрудники участка работают в защитных костюмах, помимо масок носят специальные прозрачные экраны. Социальная дистанция тоже соблюдается – на полу нанесена разметка, а члены комиссии изучают паспортные данные на безопасном расстоянии. Олимпийская чемпионка высоко оценила уровень организации голосования.

Ирина Караваева на избирательном участкеФото: Виталий ТИМКИВ

– Считаю голосование очень важным. Поправки, предложенные президентом России для внесения в Конституцию, на мой взгляд, необходимы. В нововведениях прописаны и социальная поддержка малоимущих, и индексация пенсий, улучшение качества медицинской помощи. Я голосую за поправки в Конституцию ради улучшения благосостояния наших граждан и защиты суверенитета России, – рассказала Ирина Караваева.