2020-06-25T18:47:01+03:00
Общество

Олимпийская чемпионка Ирина Караваева: «Голосую за улучшение благосостояния граждан и суверенитет России»

Первая олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте сделала свой выбор в голосовании по поправкам в Конституцию
Владислав КЛИМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ирина Караваева отдала свой голос в гимназии номер 69Ирина Караваева отдала свой голос в гимназии номер 69Фото: Виталий ТИМКИВ
Изменить размер текста:

25 июня по всей России открылись участки для голосования по поправкам в Конституцию. В Краснодарском крае их 2799. И одной из первых свою гражданскую позицию пришла выразить первая олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте, директор Центра олимпийской подготовки, депутат Ирина Караваева. Ее участок расположился в гимназии №69 краевого центра.

На входе у каждого измеряют температуру Фото: Виталий ТИМКИВ

На входе у каждого измеряют температуруФото: Виталий ТИМКИВ

– Очень важно, что участки открылись заранее и будут работать несколько дней. Есть возможность у каждого отдать свой голос без скопления людей в сложившейся эпидобстановке. Я решила проголосовать сегодня, выбрав удобное время в рабочем графике, а моя семья, думаю, сделает это завтра, – рассказала «Комсомолке» Ирина Караваева.

На участке приняты все меры, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. На входе у каждого обязательно измеряют температуру. После этого проводится обработка рук антисептиками, каждому выдают пару перчаток, маску, спиртовую салфетку и собственную ручку.

На участках соблюдают социальную дистанцию Фото: Виталий ТИМКИВ

На участках соблюдают социальную дистанциюФото: Виталий ТИМКИВ

Все сотрудники участка работают в защитных костюмах, помимо масок носят специальные прозрачные экраны. Социальная дистанция тоже соблюдается – на полу нанесена разметка, а члены комиссии изучают паспортные данные на безопасном расстоянии. Олимпийская чемпионка высоко оценила уровень организации голосования.

Ирина Караваева на избирательном участке Фото: Виталий ТИМКИВ

Ирина Караваева на избирательном участкеФото: Виталий ТИМКИВ

– Считаю голосование очень важным. Поправки, предложенные президентом России для внесения в Конституцию, на мой взгляд, необходимы. В нововведениях прописаны и социальная поддержка малоимущих, и индексация пенсий, улучшение качества медицинской помощи. Я голосую за поправки в Конституцию ради улучшения благосостояния наших граждан и защиты суверенитета России, – рассказала Ирина Караваева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Минкультуры России планирует продлить Историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» до Волги
По словам Министра культуры РФ Ольги Любимовой, уже запланированы комплексные ремонтно-реставрационные работы на 25 объектах, входящих в состав Мемориального комплекса музея-заповедника «Сталинградская битва»
Чеснок: как вырастить хороший урожай
Чеснок сложно переоценить – это очень популярная у нас культура, потому его мы используем для профилактики простудных заболеваний. И его несложно вырастить на участке, главное знать основные правила выращивания, посадки и ухода в открытом грунте
Говорят не "простите", а "освободите": Министр культуры Москвы рассказал о ключевой дискуссии вокруг дела Серебренникова
Александр Кибовский ответил на вопросы о работе библиотек и кинотеатров после пандемии. Вопросы в студии Радио "Комсомольская правда" задавала Тина Канделаки
Новости 24
Успейте оплатить текущее потребление и задолженность за электроэнергию до изменения тарифов!
ВТБ на Кубани запустил сервис удаленного открытия расчетного счета для бизнеса
В Сочи старшего прапорщика осудили за взятку в 400 тысяч рублей
Глава СК по республике Адыгея вышел на пенсию
МегаФон запускает решение для онлайн-мониторинга воды
В лесах под Сочи отработали тушение пожаров
Команда Cочинского госуниверситета стала победителем конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования
ФСБ и полиция задержали юную фальшивомонетчицу в Сочи
В Краснодарском крае с 29 июня откроют детсады
Около 10 тысяч туристов захотели проголосовать в Сочи по поправкам в Конституцию
На Кубани с 27 июня откроют храмы для верующих
В Краснодаре две тысячи человек остались без света
В Сочи скончался один из пассажиров упавшего в горах параплана
В станице Староминской продолжают благоустраивать парк 30-летия Победы
На Кубани с 27 июня разрешили работу фитнес-центров
На Кубани более миллиона земельных участков имеют установленные границы
Вениамин Кондратьев о послаблении режима: открываем стоматологии и рестораны
На Кубани откроются зоопарки, дельфинарии и объекты турпоказа