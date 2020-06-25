После скандального матча «Сочи» оштрафовали за нарушение социальной дистанции, а «Ростов» за съемку в раздевалке

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал «Сочи» и «Ростов» после скандального матча на стадионе «Фишт», завершившегося со счетом 10:1 в пользу черноморской команды. Профессиональные высокооплачиваемые взрослые футболисты не пощадили 17-летних парней, которым неожиданно пришлось отстаивать честь клуба из-за болезни старших товарищей по команде.

Футбольные чиновники в итоге наказали оба клуба за нарушения регламента.

- За нарушение раздела 3 Регламента РФС "Возобновления тренировочного процесса и проведения матчей ТИНЬКОФФ Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги и Олимп - Кубка России по футболу сезона 2019-2020 гг. (пункт 3.1.5.4 Регламента) - оштрафовать ФК «Сочи» на 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей, - говорится в решении КДК.

В этом пункте указано, что лицам, аккредитованным в Чистой зоне, за исключением судей, запрещено приближаться на расстояние менее 1,5 – 2 метров к игрокам и иным членам команды. Значит, сочинцев оштрафовали за нарушение социальной дистанции.

Ростовской команде тоже досталось. Наверняка из-за неопытности клуб нарушил сразу два пункта регламента, но заплатит тоже ровно 25 тысяч рублей.

Один из них предписывает обязательное ношение масок и перчаток всем, кроме футболистов и судей во время разминки и матча, а другой строго запрещает видеосъемку в раздевалках команд.

Однако видео из ростовской раздевалки после скандального матча видела вся страна. На нем юный нападающий Роман Романов рассказывает, как забивал единственный мяч своей команды.

Роман Романов рассказывает, как забил гол "Сочи".

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В спорте так бывает. Ты победил, но все равно проиграл. И такие моменты всегда становятся роковыми для спортсмена или для команды. Потому что болельщики, даже свои, редко прощают подлость. В спорте важно то, что называется поступить по-мужски. Не добить упавшего, не ударить лежачего, не забыть, что «солдат ребенка не обидит». И даже если по всем правилам и регламентам ты прав, то в сознании людей останешься подлецом (читайте далее)