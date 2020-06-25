Здесь будет город-парк: «Родные Просторы» стал первой ласточкой нового генплана

Громким событием в жизни Краснодара и всего края стало завершение нового генплана города. Документ является своего рода «конституцией» всей дальнейшей градостроительной политики, в основе которой – создание комфортной среды для жизни кубанцев. И одна из ключевых ролей здесь отводится развитию социальной инфраструктуры.

Решить ее силами только муниципалитета невозможно. Поэтому местная власть объединила усилия с ответственными застройщиками региона.

Позитивным примером такой работы стал новый проект в районе поселка Знаменского – современный и комфортный мини-город «Родные Просторы». Его возведением занимается один из крупнейших девелоперов региона «ЮгСтройИмпериал».

Общая площадь микрорайона - 35 га. Сейчас уже возводятся шесть из 30-и литеров, два из которых введут в эксплуатацию уже в следующем году. Одновременно застройщик приступает к строительству первого детского сада.

В торжественной церемонии закладки первого камня нового детсада приняли участие глава Краснодара Евгений Первышов и бенефициар СК «ЮгСтройИмпериал» Николай Амосов.

Евгений Первышов признался, что прибыл на объект, чтобы проконтролировать выполнение обязательств застройщика.

- Администрация города согласовала проект «Родные Просторы», поскольку он соответствует всем современным требованиям к жилой застройке. И в первую очередь мы говорим о соцобъектах. Здесь будет три детских сада, школа на полторы тысячи мест, будущее поликлиническое звено, которое застройщик передаст в вотчину министерства здравоохранения. Новый детсад, строительство которого начинается сегодня, должен быть введен в эксплуатацию уже через год. Знаменский – одна из старейших территорий города, который тоже требует развития. Поэтому мы с застройщиком договорились не забывать и о жителях других микрорайонов. Мы давно говорили про улицу Первомайскую, где есть земельный участок. К концу года мы завершим проектирование школы на полторы тысячи мест, - отметил глава города.

Представители застройщика презентовали макет комплексной застройки микрорайона. Затем председатель совета директоров компании Станислав Николенко вместе с Евгением Первышовым прикрутили к первому камню нового детского сада «Веснушки» памятную табличку.

Станислав Николенко вместе с Евгением Первышовым прикрутили к первому камню нового детсада «Веснушки» памятную табличку.Фото: пресс-служба ЮСИ.

Новый детсад возводят на участке площадью около 9 тыс. кв м на пересечении ул. Природной и ул. Светлой. Работы планируют завершить во втором полугодии 2021 г. В красочном здании для малышей разместят медицинские кабинеты, залы для спорта и музыкальных занятий, красивые группы и комнаты отдыха, пищеблок с современным оборудованием.

Памятная табличка нового детсада. Фото: пресс-служба ЮСИ.

К слову, это не единственный социальный объект, который возводит ЮгСтройИмпериал. Только в этом микрорайоне застройщик взял на себя ответственность по строительству еще двух детсадов, поликлиники, храма и помещений для бизнеса. Ведь, по словам председателя совета директоров «ЮСИ» Станислава Николенко, в современном мире развитие социальной инфраструктуры должно идти рука об руку с появлением жилых кварталов. Именно такой концепции придерживается компания.

- Мы будем одновременно строить жилые дома и социальные объекты, чтобы жильцы микрорайона, могли трудоустраиваться, отправлять детей в сады и школы. «Родные Просторы» - современный проект, разработанный нашей компанией с учетом новейших технологий строительства, - заявил Станислав Николенко.

Еще одним приятным бонусом для жителей мини-города станет строительство собственного семейного парка. В ближайшее время он получит свое название. В настоящее время на шести гектарах будущей зоны отдыха уже ведутся земляные работы. Кстати, как обещает застройщик, это будет нечто особенное, но интригу раскрыть не пожелал.

Проект комплексной застройки микрорайона включает семейный парк.Фото: пресс-служба ЮСИ.

- Этот совершенно уникальный авторский проект разработан ведущими архитекторами и будет рассчитан не только для наших дольщиков. Новый парк, где хорошо проводить время смогут люди любого возраста, станет любимым для жильцов ближайших микрорайонов и сельских округов, - пообещал Станислав Николенко.

С его мнением согласился и глава Карасунского внутригородского округа Николай Хропов. Он заявил, что новый микрорайон идеально вписывается в общую картину развития всего города.

- «Родные Просторы» - это не обособленный проект, а часть единого генплана. В нашем округе ведется реконструкция ТЭЦ, строительство крупного медицинского кластера, рядом находится Пашковский аэропорт. Все эти объекты привлекут новых специалистов, а людям потребуется жилье, развитая социальная инфраструктура, хорошие дороги. Появятся новые рабочие места и в самом микрорайоне. Возможно, со временем здесь будет совершенно новая административная единица и соответственно новые органы самоуправления. Ведь система управления тоже будет совершенствоваться, - прогнозирует Николай Хропов.

Напомним, «ЮгСтройИмпериал» вошел в перечень системообразующих предприятий. Это значит, что компания получает серьезную господдержку, однако в разы возрастает и ответственность. Но Станислав Николенко заявил, что ЮСИ не беспокоят постоянный контроль со стороны государства.

- Я считаю усиление контроля со стороны надзорных органов оправданным, ведь по стране огромное число обманутых дольщиков. Нам скрывать нечего, ведь наш принцип – абсолютная прозрачность. То, что мы попали в перечень системообразующих предприятий, является дополнительной гарантией для наших будущих дольщиков. Благодаря этому мы готовы идти дальше и реализовывать все намеченные проекты, - заявил председатель совета директоров.