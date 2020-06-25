ФК «Краснодар» продолжает подготовку к игре с «Оренбургом» и ждет решения премьер-лиги

Уже второй подряд матч «Краснодара» в премьер-лиге после возобновления чемпионата оказался под угрозой срыва. На прошлой неделе стало известно, что накануне матча против «горожан» положительные тесты на коронавирус сдали игроки столичного «Динамо». Ту игру по договоренности между командами перенесли на резервную дату 19 июля.

А на 27 июня у «Краснодара» запланирована выездная игра против «Оренбурга». Сегодня соперник объявил о заражении коронавирусом шести футболистов и двух сотрудников клуба.

– Очередные тесты на коронавирус в Футбольном клубе «Оренбург» выявили восемь положительных результатов. Шесть положительных результатов у футболистов и два у сотрудников команды, – заявили в «Оренбурге».

Резервных дат для переноса матчей у «Краснодара» больше нет, значит, есть вероятность, что в игре примет участие молодежный состав хозяев поля, если лига не примет другого решения.

– Оперативный штаб РПЛ находится на постоянной связи с представителями клуба и регионального Роспотребнадзора, – сказал президент премьер-лиги Сергей Прядкин.

Пока окончательного решения о судьбе матча «Краснодар» – «Оренбург» не принято. Еще один возможный выход – техническое поражение «Оренбурга». В клубе собирают игроков молодежки, чтобы они могли выйти на поле.

«Быки» тем временем продолжают тренировки. Вылет команды из Краснодара в Оренбург намечен на 26 июня.

– Игроки «Краснодара» продолжают подготовку к матчу с «Оренбургом», в клубе ждут решений руководства лиги относительно предстоящей игры, – рассказал корреспонденту «КП–Кубань» источник, близкий к клубу.

Матч «Краснодар» - «Оренбург» должен состояться 27 июня в 14 часов по московскому времени.

Быки готовятся к матчу с Оренбургом .

В ТЕМУ

Матч «Краснодар» - «Динамо» перенесли из-за коронавируса

Краснодар» не стал настаивать на проведении матча. Датой, на которую могли перенести матч, называлось все то же 19 июля. В этот день пройдут полуфиналы Кубка России, и обе команды в них не участвуют (подробности)

Сергей Степашин: Спасибо Галицкому, который пошел на перенос матча «Краснодар» - «Динамо»

В московской команде коронавирусом заболели сразу несколько игроков. "КП" связалась с членом совета директоров «Динамо», экс-премьером правительства РФ Сергеем Степашиным (подробности)