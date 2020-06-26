Первый в мире плавающий в море фонтан появится в Геленджике

Плавающий светомузыкальный фонтан планируют запустить в Геленджике в эту субботу, 27 июня. Устроители проекта уже заявляют, что впервые в мире он будет бить прямо из морской пучины.

- Уникальность нашего фонтана в том, что он расположен прямо в море. Осуществить идею позволила тихая геленджикская бухта, которая со всех сторон защищена от сильных волн, - объявили они.

Струи воды под музыку будут менять направление и интенсивность.А во время "танца" фонтан начнет переливаться 3 тысячами световых оттенков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1152" height="648" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/787190" frameborder="0"></iframe> В Геленджике запустят первый в мире морской поющий фонтан.

Ожидается, что подсветка фонтана будет включаться с наступлением темноты в самом центре морской бухты. Но увидеть его можно будет с 9 часов утра и до 23 часов вечера.

Любоваться зрелищным светомузыкальным представлением удобнее всего будет с гастрономическои набережнои и нового пляжа, которые откроются совсем скоро.

Напомним, 12 июня, в День России, в Краснодаре открыли сезон фонтанов. Решение об их включении приняли после заключения Роспотребнадзора.