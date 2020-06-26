2020-06-26T09:05:28+03:00
Общество

Первый в мире плавающий в море фонтан появится в Геленджике

Его открытие запланировано на субботу, 27 июня [видео]
Ева МУР@kp_kuban
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Запуск уникального фонтана запланирован на субботу, 27 июняЗапуск уникального фонтана запланирован на субботу, 27 июня
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Плавающий светомузыкальный фонтан планируют запустить в Геленджике в эту субботу, 27 июня. Устроители проекта уже заявляют, что впервые в мире он будет бить прямо из морской пучины.

- Уникальность нашего фонтана в том, что он расположен прямо в море. Осуществить идею позволила тихая геленджикская бухта, которая со всех сторон защищена от сильных волн, - объявили они.

Струи воды под музыку будут менять направление и интенсивность.А во время "танца" фонтан начнет переливаться 3 тысячами световых оттенков.

В Геленджике запустят первый в мире морской поющий фонтан.

Ожидается, что подсветка фонтана будет включаться с наступлением темноты в самом центре морской бухты. Но увидеть его можно будет с 9 часов утра и до 23 часов вечера.

Любоваться зрелищным светомузыкальным представлением удобнее всего будет с гастрономическои набережнои и нового пляжа, которые откроются совсем скоро.

Напомним, 12 июня, в День России, в Краснодаре открыли сезон фонтанов. Решение об их включении приняли после заключения Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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