Первый в мире плавающий в море фонтан появится в Геленджике
Плавающий светомузыкальный фонтан планируют запустить в Геленджике в эту субботу, 27 июня. Устроители проекта уже заявляют, что впервые в мире он будет бить прямо из морской пучины.
- Уникальность нашего фонтана в том, что он расположен прямо в море. Осуществить идею позволила тихая геленджикская бухта, которая со всех сторон защищена от сильных волн, - объявили они.
Струи воды под музыку будут менять направление и интенсивность.А во время "танца" фонтан начнет переливаться 3 тысячами световых оттенков.
В Геленджике запустят первый в мире морской поющий фонтан.
Ожидается, что подсветка фонтана будет включаться с наступлением темноты в самом центре морской бухты. Но увидеть его можно будет с 9 часов утра и до 23 часов вечера.
Любоваться зрелищным светомузыкальным представлением удобнее всего будет с гастрономическои набережнои и нового пляжа, которые откроются совсем скоро.
Напомним, 12 июня, в День России, в Краснодаре открыли сезон фонтанов. Решение об их включении приняли после заключения Роспотребнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU