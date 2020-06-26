Вместо красок - крепкий кофе: художница из Краснодара нарисовала обезьян и получила международную награду

В этом году из-за угрозы распространения коронавируса многие ушли на онлайн-площадки. Впервые в таком режиме провели и первый международный конкурс рисунков кофе. Авторы творили не только акварелью, но и одним из самых популярных напитков. По условиям конкурса, картины должны быть выполнены с использованием не менее 51% кофе и не более 49% акварели.

Участвовали художники со всех континентов, а всего работ было представлено 860. Серию рисунков «Обезьяны и кофе» подготовила и краснодарка Елена Гринь.

Елена представила на конкурс еще и этот рисунок, но он не прошел строгий отбор.

- Я рисовала только кофе, без акварели, - рассказывает художница. - Конечно, было сложно, зато эффектнее. Взяла банку обычного растворимого гранулированного кофе, заварила очень крепкий напиток и рисовала. Я сначала хотела изобразить джазовых музыкантов, но потом передумала и остановилась на обезьянах. У них очень выразительные мордашки.

На конкурс Елена отправила три работы, каждую рисовала сутки. Но выиграла только одна из них. Точнее, картина под названием «Пить или не пить, вот в чем вопрос?» заняла пятое место в конкурсе.

Эта работа краснодарской художницы Елены Гринь заняла пятое место на международном конкурсе рисунков кофе

Теперь работа краснодарской художницы будет представлена в галерее в Лондоне. Всего же победителей 10, и только два из них - из России.

1 место конкурса взяла вот эта работа

Второе место заняла картина художницы из Москвы Нины Латушко, а пятое - у краснодарки Елены Гринь. «Золото» - у автора из Болгарии.

2 место конкурса рисунков кофе

А сама Елена сейчас готовится ко второму международному конкурсу рисунков кофе. Прием работ уже начался, и художница планирует нарисовать портрет старика-турка, который держит в руках чашечку кофе.

3 место в конкурсе

- Я была в Турции и с пленэров привезла несколько красивых кофейников, один из них тоже будет изображен на полотне, - говорит Елена Гринь. - Кстати, хочу выставить серию работ и в Краснодаре. Планирую сделать выставку в какой-нибудь городской кофейне, чтобы люди пили кофе и смотрели на картины, нарисованные этим напитком.