2020-06-26T15:38:48+03:00
Общество

Вместо красок - крепкий кофе: художница из Краснодара нарисовала обезьян и получила международную награду

Картина Елены Гринь теперь будет представлена в галерее в Лондоне
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Елена ГриньЕлена Гринь
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В этом году из-за угрозы распространения коронавируса многие ушли на онлайн-площадки. Впервые в таком режиме провели и первый международный конкурс рисунков кофе. Авторы творили не только акварелью, но и одним из самых популярных напитков. По условиям конкурса, картины должны быть выполнены с использованием не менее 51% кофе и не более 49% акварели.

Участвовали художники со всех континентов, а всего работ было представлено 860. Серию рисунков «Обезьяны и кофе» подготовила и краснодарка Елена Гринь.

Елена представила на конкурс еще и этот рисунок, но он не прошел строгий отбор.

Елена представила на конкурс еще и этот рисунок, но он не прошел строгий отбор.

- Я рисовала только кофе, без акварели, - рассказывает художница. - Конечно, было сложно, зато эффектнее. Взяла банку обычного растворимого гранулированного кофе, заварила очень крепкий напиток и рисовала. Я сначала хотела изобразить джазовых музыкантов, но потом передумала и остановилась на обезьянах. У них очень выразительные мордашки.

На конкурс Елена отправила три работы, каждую рисовала сутки. Но выиграла только одна из них. Точнее, картина под названием «Пить или не пить, вот в чем вопрос?» заняла пятое место в конкурсе.

Эта работа краснодарской художницы Елены Гринь заняла пятое место на международном конкурсе рисунков кофе

Эта работа краснодарской художницы Елены Гринь заняла пятое место на международном конкурсе рисунков кофе

Теперь работа краснодарской художницы будет представлена в галерее в Лондоне. Всего же победителей 10, и только два из них - из России.

1 место конкурса взяла вот эта работа

1 место конкурса взяла вот эта работа

Второе место заняла картина художницы из Москвы Нины Латушко, а пятое - у краснодарки Елены Гринь. «Золото» - у автора из Болгарии.

2 место конкурса рисунков кофе

2 место конкурса рисунков кофе

А сама Елена сейчас готовится ко второму международному конкурсу рисунков кофе. Прием работ уже начался, и художница планирует нарисовать портрет старика-турка, который держит в руках чашечку кофе.

3 место в конкурсе

3 место в конкурсе

- Я была в Турции и с пленэров привезла несколько красивых кофейников, один из них тоже будет изображен на полотне, - говорит Елена Гринь. - Кстати, хочу выставить серию работ и в Краснодаре. Планирую сделать выставку в какой-нибудь городской кофейне, чтобы люди пили кофе и смотрели на картины, нарисованные этим напитком.

Сейчас Елена Гринь трудится над этой картиной. Она тоже написана кофе. Фото: Елена Гринь

Сейчас Елена Гринь трудится над этой картиной. Она тоже написана кофе. Фото: Елена Гринь

ИСТОЧНИК KP.RU

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