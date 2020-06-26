2020-06-26T16:03:25+03:00
Политика

«Справедливая Россия» объявила о перезагрузке

Новая команда партии представила манифест соцфронта
Нина КУРЯШКИНА
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Фото: пресс-служба Регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Краснодарском крае.Фото: пресс-служба Регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Краснодарском крае.
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В Краснодаре прошла пресс-конференция регионального отделения партии «Справедливая Россия». Руководитель местного отделения эсеров Денис Хмелевской объявил о перезагрузке партии и представил часть новой команды. Открывая мероприятия, главный справедливоросс края озвучил основные принципы новой концепции работы партии.

- Оставаясь партией социалистического толка, мы заявили об объединении всех беспартийных гражданских активистов, представителей общественных организаций, пенсионеров, инвалидов – всех, кто разделяет принципы социализма и справедливости, - заявил Хмелевской. – С этой командой мы намерены идти на муниципальные выборы и выборы губернатора Краснодарского края.

Руководитель справедливороссов сообщил, что одним из пунктов их новой программы станет возвращение прямых выборов глав районов, городов, считая нынешний механизм назначений неэффективным.

Фото: пресс-служба Регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Краснодарском крае.

Фото: пресс-служба Регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Краснодарском крае.

Также партийцы планируют внести предложение в ЗСК о принятии краевых законов о детях войны и льготном проезде для всех пенсионеров Кубани.

- Мы требуем внести мораторий на строительство многоэтажных домов до образования инфраструктурного фонда в крупных городах края. Фонд будет создан при помощи бюджетов города, края и застройщика. Это своего рода гарантия строительства социальных объектов – школ, детских садов, поликлиник, зеленых зон. Иначе мы рискуем превратить тот же Краснодар в город-гетто, - сообщил Денис Хмелевской.

В свой манифест соцфронтра партийцы также внесли и пункт об обнулении транспортного, земельного и налога на имущество для всех предпринимателей, пострадавших от последствий коронавирусной инфекции.

- Конечно, сегодня есть меры поддержки бизнеса, но мы считаем, они малоэффективны. Если мы хотим получить крепкий бюджет уже в следующем году, бизнесу нужно серьезно помогать сейчас. Но если ситуация будет развиваться по-прежнему, мы загоним бюджет края в долги, - акцентировал руководитель отделения.

В своем выступлении Хмелевской поднял и актуальную для многодетных семей Кубани тему жилищного строительства. По его словам, в настоящее время по краевому закону многодетные родители могут получить в аренду участок земли. Однако оформить его в собственность невозможно до завершения строительства дома. Но доходы таких семей зачастую превращают строительства дома в недостижимую мечту. Поэтому спредливороссы требуют разрешить семьям оформлять землю в собственность с обременением на продажу на 10 лет.

- Это позволит родителям использовать участок в качестве залога в банке на строительство того же дома, - объяснил партийный лидер.

Манифест соцфронта предполагает и сокращение на 30% зарплаты депутатов и чиновников. Полученная экономия, по замыслу партийцев, пойдет на развитие социальной сферы.

В ходе пресс-конференции Денис Хмелевской представил новых членов команды, готовых развивать разные социальные направления партии. Так, заместитель координатора общественного движения «Помоги городу» Виталий Солонченко поднял тему генплана. В частности, он выразил несогласие с дистанционным форматом обсуждения главного градостроительного документа, поскольку многие кубанцы могут просто лишиться возможности высказаться. По его словам, необходимо перенести общественные слушания на более благоприятный период и провести их не онлайн, а очно.

Фото: пресс-служба Регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Краснодарском крае.

Фото: пресс-служба Регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Краснодарском крае.

Представлять интересы инвалидов будет Валерий Ляшенко, который намерен добиваться создания доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Заслуженный мастер спорта, серебряный призер чемпионата мира, трехкратный чемпион Европы Мария Ковтун высказала идеи о развитии спорта в регионе. А индивидуальный предприниматель Станислав Домбровский внес ряд предложений о развитии курортов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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