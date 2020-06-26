Коронавирус победил: Матч «Оренбург» – «Краснодар» не состоится

Футбольный матч 24 тура Российской премьер-лиги между «Оренбургом» и «Краснодаром», запланированный на 27 июня не состоится из-за заражения коронавирусом игроков и сотрудников уральской команды.

– «Оренбург» проинформировал РПЛ, что не может организовать матч против «Краснодара», так как по предписанию местного Роспотребнадзора команда находится на изоляции. Лига уже уведомила Российский футбольный союз о просьбе оренбургского клуба, КДК РФС вынесет решение по неявке, – заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.

Это значит, что «Оренбургу» засчитают техническое поражение в этом матче со счетом 0:3, а «Краснодар» получит три очка.

Предыдущий матч «быков» также не состоялся из-за положительных тестов игроков московского «Динамо». Ту игру команды договорились перенести на 19 июля, однако больше в календаре не осталось дат для переноса. «Оренбург» мог собрать молодежный состав, но предпочел согласиться на техническое поражение.

О том, что коронавирус обнаружен у шести игроков и двух сотрудников «Оренбурга» стало известно 25 июня. Все они имели отрицательные тесты до 23 тура и в составе делегации ФК «Оренбург» выезжали на матч «Локомотив» - «Оренбург» 21 июня, где уральцы уступили со счетом 1:0.

— За 48 часов до игры с «Локомотивом» сдали тесты. Все было нормально. Отыграли матч, прилетели. В аэропорту сдали тест — отрицательный . А за два дня до матча с «Краснодаром» «выстрелило». Как так? Летели чартером. Гостиница — весь этаж наш, никого нет... Все в масках, все в перчатках. Возможно, могли заразиться только в аэропорту... Не знаю, но мы соблюдали регламент, — недоумевает спортивный директор ФК «Оренбург» Дмитрии Андреев.

Следующий матч «Оренбурга» запланирован на 1 июля, команда должна принимать «Урал». А «Краснодар» в этот день должен сыграть с «Ростовом», который пока тоже находится на изоляции.

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