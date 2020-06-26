В Краснодаре совершено вооруженное нападение на киоск DIM COFFEE
Мужчина с обрезом напал на киоскершу DIM COFFEE в Краснодаре. Прикрывая лицо защитной маской, он потребовал отдать ему всю выручку.
- Он сунул дуло какого-то огнестрельного оружия в форточку, - рассказывает полицейским пострадавшая женщина.
К слову, все происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные внутри торговой точки. На кадрах видно, как женщина в форменной одежде быстро сгребает деньги из кассового аппарата и отдает мужчине в капюшоне.
Вооруженное нападение на магазин в Краснодаре.
Он забирает деньги и убегает.
К месту происшествия киоскерша вызвала полицейских.
- Все произошло сегодня в около 20 часов вечера в киоске на улице Яна Полуяна. Неизвестный в маске и капюшоне, угрожая предметом, похожим на обрез, вынудил сотрудницу торговой точки отдать ему деньги. С похищенными шестью тысячами рублей он скрылся, - прокомментировал "КП" - Кубань" руководитель отдела по связям с общественностью УВД по городу Краснодару Артем Коноваленко.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Разбой".
ИСТОЧНИК KP.RU