В Краснодаре совершено вооруженное нападение на киоск DIM COFFEE

Мужчина с обрезом напал на киоскершу DIM COFFEE в Краснодаре. Прикрывая лицо защитной маской, он потребовал отдать ему всю выручку.

- Он сунул дуло какого-то огнестрельного оружия в форточку, - рассказывает полицейским пострадавшая женщина.

К слову, все происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные внутри торговой точки. На кадрах видно, как женщина в форменной одежде быстро сгребает деньги из кассового аппарата и отдает мужчине в капюшоне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/787342" frameborder="0"></iframe> Вооруженное нападение на магазин в Краснодаре.

Он забирает деньги и убегает.

К месту происшествия киоскерша вызвала полицейских.

- Все произошло сегодня в около 20 часов вечера в киоске на улице Яна Полуяна. Неизвестный в маске и капюшоне, угрожая предметом, похожим на обрез, вынудил сотрудницу торговой точки отдать ему деньги. С похищенными шестью тысячами рублей он скрылся, - прокомментировал "КП" - Кубань" руководитель отдела по связям с общественностью УВД по городу Краснодару Артем Коноваленко.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Разбой".