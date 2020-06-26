2020-06-26T22:16:18+03:00
Происшествия

В Краснодаре совершено вооруженное нападение на киоск DIM COFFEE

Угрожая обрезом, мужчина в медицинской маске потребовал выручку [видео]
Ева МУР@kp_kuban
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Все происходящее зафиксировали камеры видеонаблюденияВсе происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения
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Мужчина с обрезом напал на киоскершу DIM COFFEE в Краснодаре. Прикрывая лицо защитной маской, он потребовал отдать ему всю выручку.

- Он сунул дуло какого-то огнестрельного оружия в форточку, - рассказывает полицейским пострадавшая женщина.

К слову, все происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные внутри торговой точки. На кадрах видно, как женщина в форменной одежде быстро сгребает деньги из кассового аппарата и отдает мужчине в капюшоне.

Вооруженное нападение на магазин в Краснодаре.

Он забирает деньги и убегает.

К месту происшествия киоскерша вызвала полицейских.

- Все произошло сегодня в около 20 часов вечера в киоске на улице Яна Полуяна. Неизвестный в маске и капюшоне, угрожая предметом, похожим на обрез, вынудил сотрудницу торговой точки отдать ему деньги. С похищенными шестью тысячами рублей он скрылся, - прокомментировал "КП" - Кубань" руководитель отдела по связям с общественностью УВД по городу Краснодару Артем Коноваленко.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Разбой".

ИСТОЧНИК KP.RU

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