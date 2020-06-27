Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 27 июня 2020: ограничения продолжают снимать - открылись кафе, рестораны и фитнес-клубы

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 27 июня. В субботу начался новый этап послаблений ограничений, введенных еще в конце марта.

С сегодняшнего дня на Кубани могут начать работу кафе и рестораны, имеющие отдельные выходы на улицу, фитнес-клубы для индивидуальных тренировок, океанариумы, дельфинарии и зоопарки. Возобновляются службы в храмах и других религиозных объектах. Начинают работу автовокзалы, снова курсируют «Ласточки» в Сочи из Краснодара.

Коронавирус в Краснодарском крае, данные на 26 июня/Яндекс

При этом сохраняется режим повышенной готовности. Всем гостям и жителям края необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим в помещениях и местах скопления людей.

Тем временем эпидситуация в регионе внушает оптимизм. В течение недели число случаев заражения коронавирусом в Краснодарском крае не превышает 64 человек. За последние сутки в регионе выявлено 60 заболевших, 16 из них находятся в Краснодаре. Лечение продолжает 1161 человек с подтвержденным коронавирусом.

– Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 5743 человека. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 101,2. Выздоровели 4511 пациентов, в том числе 108 за последние сутки. Это более 78% от общего числа заболевших. 71 человек умер. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 15 пациентов, два человека на ЭКМО, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.

В обсерваторах остаются еще 347 человек, их самочувствие в норме, специалисты следят за температурой каждого.

26 июня стало известно о смерти от коронавируса 59-летнего мужчины в Краснодаре. Он стал 71-й жертвой опасной инфекции в регионе.

Коронавирус на курортах Краснодарского края

На курортах Черного и Азовского морей уже принимают туристов. Гостей заселяют как санатории, так и отели, открыты пляжи, начинают работу объекты турпоказа. Однако отдыхающим следует помнить о мерах безопасности, угроза заражения коронавирусом существует.

Коронавирус в Анапе 27 июня 2020

В Анапе новых случаев заболевания короновирусом не выявлено. Общее число заболевших в городе-курорте составляет 47 человек.

Коронавирус в Сочи 27 июня 2020

В Сочи за последние сутки зафиксировано 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это второй показатель после Краснодара. Лечение продолжают 87 человек.

Коронавирус в Геленджике 27 июня 2020

В Геленджике за последние сутки нет новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала недели зафиксировано только три новых пациента.

Коронавирус в Туапсе 27 июня 2020

За последнюю неделю в Туапсинском районе был выявлен всего один новый случай заражения.

Коронавирус в Ейске 27 июня 2020

В Ейском районе за минувшие сутки четыре новых случая инфицирования коронавирусом, а с начала недели появилось всего пять новых пациентов.