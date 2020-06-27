Жители Геленджика жалуются, что бесплатные секции во время карантина закрыли, но частники продолжают работать

Спортивные секции и кружки закрыты почти три месяца. Причиной тому стал карантин, введенный в Краснодарском крае из-за коронавируса. Эпидемиологи решили - во время групповых тренировок велика вероятность подцепить заразу. Вот и отправили ребятню домой.

Заскучавшие в четырех стенах дети надеялись, что после отмены ограничительных мер смогут вернуться к занятиям. Но запрет продлили. В регионе ввели режим повышенной готовности. До 6 июля проведение занятий организациями, осуществляющими спортивную подготовку, не разрешается. Правда, не везде ограничение соблюдают.

- У нас во время карантина перестали работать все бесплатные спортивные секции и кружки. Почему они закрыты, понимаем. Но сейчас, почему-то, открылись платные, - говорит жительница Кабардинки Екатерина Ч. – Мой 12-летний сын раньше посещал местную спортивную школу по футболу «Спарта». Тренировки у него были 3-4 раза в неделю, вместе с командой они ездили на соревнования. Сейчас школа закрыта, но за деньги, как оказалось, нашим стадионом пользоваться можно.

В управлении спорта администрации Геленджика пояснили ни одна из спортивных школ, согласно постановлению губернатора, не работает, ограничения соблюдаются.

- Тренировочного процесса нет, - уверяют «КП» - Кубань» в управлении спорта мэрии курорта. - С теми частниками, которые сегодня на свой страх и риск арендуют базы и занимаются, мы неоднократно проводили беседы. Работает по таким организациям и Роспотребнадзор.

Сотрудники ведомства за нарушения запрета, как правило, штрафуют. Но, видимо, частников это особо не останавливает.

Тем временем наставники спортивных школ переживают за своих воспитанников. Ограничения затянулись – за время внеплановых каникул дети начинают терять навык. К соревнованиям, которые планируются после снятия все ограничений, ребята могут оказаться просто не готовы.

- На сегодняшний день мы имеем право проводить тренировки дистанционно. Мы, конечно, такую возможность используем, даем детям задания, они их выполняют и даже снимают на видео. Но поймите – это не совсем то, что нужно, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» тренер-преподаватель по футболу детско-юношеской спортивной школы «Спарта» Дмитрий Ставраки. – Детям необходимо заниматься в коллективе, им нужно общение. На поле всегда есть спортивная борьба, соревновательный дух, который подстегивает ребят, дает возможность двигаться вперед и покорять новые, казалось бы, недостижимые вершины. Сейчас дети всего этого лишены. Но я вместе с коллегами очень надеюсь, что в ближайшее время мы сможем вернуться к полноценным тренировкам.