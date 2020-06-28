2020-06-28T13:11:23+03:00
Происшествия

На Кубани полиция проверяет живодерку, которая изрезала щенка, мешавшего ей спать

Она воткнула нож малышу в горло
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: instagram.com/animals_krd_911Фото: instagram.com/animals_krd_911
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Жуткая история произошла в станице Новотитаровской Динского района. Местная жительница набросилась с ножом на щенка из-за того, что малыш скулил. Свидетелями происходящего стали двое мужчин, которые отдыхали неподалеку.

- Мы со знакомым сидели в гараже, и услышала душераздирающий визг. Ошарашенные посмотрели друг на друга и тут же побежали посмотреть, что случилось. Увидели щенка в крови, у него было перерезано горло, а рядом стояла женщина с ножом, - рассказал Эдуард.

Фото: instagram.com/animals_krd_911

Фото: instagram.com/animals_krd_911

Мужчины спросили у живодерки, для чего она так растерзала щенка, на что услышали: «Он меня замучил своим визгом! Спать не даёт!». После этого свидетели вызвали на место полицию.

- Заявление зарегистрировано, в настоящее время материал находится у участкового. Выясняются все обстоятельства случившегося, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: instagram.com/animals_krd_911

Фото: instagram.com/animals_krd_911

Стоит отметить, что раненого щенка забрали неравнодушные местные жители. Они отнесли его ветеринару. Врач наложил малышу швы и сейчас он идет на поправку. Не исключено, что в отношении живодерки за жестокое обращение с животными полицейские возбудят уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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