В Сочи у семилетней девочки украли смартфон за 100 тысяч рублей

Семилетняя Маша Баум (имя изменено – ред.) ревела на всю детскую площадку, когда, покатавшись на горках, не нашла свой дорогой смартфон. Телефон девочка вытащила его из кармана своего летнего платьица и положила на лавочке - мобильник мешал ей играть. Ее мама сидела на другой скамейке и не видела этого.

И пока Маша резвилась, кто-то умыкнул трубку - iPhone последней модели в бронзовом корпусе, а упакован он был в чехол от LOUIS VUITTON.

Мама Маши сначала устроила разборки на детской площадке, а когда не нашла дорогой аппарат, пошла в полицию.

-Мы несколько раз обсмотрели все лавочки на детской площадке. Даже спрашивали у мам и деток, которые в тот момент играли там. Никто телефон не видел, - рассказывала полицейским мама Маши. - Прошу, найдите смартфон скорее. Это был подарок дочке. Она его так хотела. iPhone ХС МАХ был в корпусе бронзового цвета, мы его купили за 111 000 рублей. Чтобы дочь не разбила его, подарили и чехол. Смартфон был в синем чехле от LOUIS VUITTON. Он стоил 32 000 рублей.

Ущерб пропажи хозяйка оценила почти в 150 тысяч рублей.

- Для заявительницы ущерб является значительным, - сообщили «Комсомолке» в УВД Сочи. - Сейчас идёт проверка. Мама девочки принесла документы на смартфон, по специальному номеру мы его и ищем. Плохо, конечно, что на детской площадке нет видеокамер.

Район, где живет и гуляла девочка на детской площадке - элитный. Он считается сочинской Рублевкой - тут живут в основном очень состоятельные люди. Но только у Маши был такой дорогой смартфон, остальные дети на площадке были замечены с мобильниками подешевле. Возможно, что кто-то из ребятни и умыкнул телефон. Полиция сейчас опрашивает всех, кто живет рядом с детской площадкой. По некоторым данным, Маша - дочь одного известного в Сочи бизнесмена, который увлекается футболом и даже спонсирует местную футбольную лигу.