Бугенвиллея, Инфинити и Recycle: 15 непростых вопросов о парке «Краснодар»

Парк «Краснодар», созданный Сергеем Галицким, открыли в сентябре 2017 года. Очень быстро он стал одним из самых популярных мест отдыха горожан и едва ли не главной достопримечательностью кубанской столицы, захватившей Instagram.

Здесь назначают свидания, гуляют семьями, сюда приводят гостей из других городов и, конечно, делают тысячи фотоснимков каждый день. За эти годы парк стал еще больше, пополнил коллекцию уникальных растений, продолжая удивлять своих посетителей.

Но далеко не все знают, как же на самом деле называются фонтаны и водопады, горки и лабиринты. И почти никто не читал правила посещения. Сможете ли вы без труда найти Набережную или Пирамиду, а знаете ли, где протекает Стремительная река? Проверьте свои знания, пройдя наш тест.