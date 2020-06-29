2020-06-29T13:22:46+03:00
Общество

Бугенвиллея, Инфинити и Recycle: 15 непростых вопросов о парке «Краснодар»

Проверьте, хорошо ли вы знаете настоящую жемчужину столицы Кубани
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Парк Краснодар с высоты птичьего полета Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar/Парк Краснодар с высоты птичьего полета Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar/
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Парк «Краснодар», созданный Сергеем Галицким, открыли в сентябре 2017 года. Очень быстро он стал одним из самых популярных мест отдыха горожан и едва ли не главной достопримечательностью кубанской столицы, захватившей Instagram.

Здесь назначают свидания, гуляют семьями, сюда приводят гостей из других городов и, конечно, делают тысячи фотоснимков каждый день. За эти годы парк стал еще больше, пополнил коллекцию уникальных растений, продолжая удивлять своих посетителей.

Но далеко не все знают, как же на самом деле называются фонтаны и водопады, горки и лабиринты. И почти никто не читал правила посещения. Сможете ли вы без труда найти Набережную или Пирамиду, а знаете ли, где протекает Стремительная река? Проверьте свои знания, пройдя наш тест.

1На официальном сайте парка опубликованы правила, с которыми безусловно соглашается каждый посетитель. Для чего, согласно этим правилам, предназначен парк «Краснодар»?

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar/
Правильный ответ:Только для прогулок. Можно также передвигаться по парку на скейтах и роликах, а на велосипедах только до 9 часов утра. Кстати, любые самокаты и средства передвижения с электродвигателями запрещены.

2Недавно гостям в очередной раз напомнили о запрете на купание в водоемах. А что можно делать на территории парка?

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar/
Правильный ответ:Пикники не запрещены. Главное, без алкоголя. Распивать его здесь нельзя. Под запретом палатки и мангалы, как и нахождение в купальных костюмах, плавках и с обнаженным торсом. По газонам, кстати, ходить тоже можно с марта по октябрь.

3Начнем прогулку! Как называется эта часть парка?

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar/
Правильный ответ:Живые изгороди, стриженые формы и четкая геометрия. Все это на языке ландшафтных дизайнеров называется французским садом

4Пройдем по фонтанам. Знаете ли вы, как называется этот?

Фонтан в парке Галицкого
Правильный ответ:Это было нетрудно. Три струи

5Теперь немного сложнее. Как называется этот фантастический водопад?

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar/
Правильный ответ:Верный ответ «Инфинити», что можно перевести как безграничность.

6Этот фонтан из последней очереди парка уже полюбили дети и родители. Пока они купаются в струях, другие невозмутимо сидят на креслах. Как называется фонтан?

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar/
Правильный ответ:Правильный ответ Бугенвиллия - в честь цветка, который можно здесь найти.

7В парке есть постоянные обитатели – цветные карпы кои. Они живут в искусственном водоеме, который поначалу суеверные краснодарцы закидали монетками. Как называется водоем?

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar/
Правильный ответ:Карпы живут на дне Кратера. Монеты туда бросать не стоит. Рыбы могут проглотить их и погибнуть

8Многие из нас сидели под ивами и ходили по деревянным настилам здесь. Как называется это место?

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar/
Правильный ответ:Да-да, это набережная.

9Это необычное древнее дерево на родине называют сосной. Откуда оно приехало?

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar/
Правильный ответ:Араукария – чилийская сосна. Это растение пережило динозавров и произрастает на Земле 240 миллионов лет, практически не изменившись.

10Еще одно уникальное дерево парка - Делоникс королевский. Оно входит в пятерку самых красивых в мире. Для этого чуда природы в парке появилось специальное сооружение, которое получило название…

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar/
Правильный ответ:Это зеркальный лабиринт!

11Еще один водный объект, в центре которого находится эта зона отдыха, называется...

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar
Правильный ответ:Конечно, Стремительная река!

12В парке «Краснодар» появились два объекта современного искусства. Это скульптура «Геоточка», а сейчас в процессе создания «Искусственная среда». Кто автор этих творений?

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar
Правильный ответ:Конечно, это Recycle, в которую входят Андрей Блохин и Георгий Кузнецов. В 2010 году они получили Премию Кандинского в номинации «Молодой художник».

13А как называется эта возвышенность со смотровой площадкой наверху?

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar
Правильный ответ:Как ее только не называют, но правильный вариант – пирамида!

14Эти уютные беседки, которые протянулись вдоль всего парка, тоже имеют особое название. Догадаетесь, какое именно?

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar
Правильный ответ:На языке садовопаркового искусства такие навесы для плетущихся растений называют перголами.

15Один из любимых аттракционов, и место, где можно полностью намокнуть, не нарушая правил парка. Как называется?

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar
Правильный ответ:Это водный лабиринт!
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Новичок. Похоже, вы никогда не были в парке Краснодар , и мы вам завидуем вас ждет настоящий культурный шок
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:О, сколько еще открытий вам готовят прогулки по парку Краснодар ! И это прекрасно.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Да вы настоящий знаток! Были в парке на прошлых выходных?
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Блестяще! Вы точно были в каждом уголке парка и можете водить экскурсии!
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ИСТОЧНИК KP.RU

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