Бугенвиллея, Инфинити и Recycle: 15 непростых вопросов о парке «Краснодар»
Парк «Краснодар», созданный Сергеем Галицким, открыли в сентябре 2017 года. Очень быстро он стал одним из самых популярных мест отдыха горожан и едва ли не главной достопримечательностью кубанской столицы, захватившей Instagram.
Здесь назначают свидания, гуляют семьями, сюда приводят гостей из других городов и, конечно, делают тысячи фотоснимков каждый день. За эти годы парк стал еще больше, пополнил коллекцию уникальных растений, продолжая удивлять своих посетителей.
Но далеко не все знают, как же на самом деле называются фонтаны и водопады, горки и лабиринты. И почти никто не читал правила посещения. Сможете ли вы без труда найти Набережную или Пирамиду, а знаете ли, где протекает Стремительная река? Проверьте свои знания, пройдя наш тест.
1На официальном сайте парка опубликованы правила, с которыми безусловно соглашается каждый посетитель. Для чего, согласно этим правилам, предназначен парк «Краснодар»?
2Недавно гостям в очередной раз напомнили о запрете на купание в водоемах. А что можно делать на территории парка?
3Начнем прогулку! Как называется эта часть парка?
4Пройдем по фонтанам. Знаете ли вы, как называется этот?
5Теперь немного сложнее. Как называется этот фантастический водопад?
6Этот фонтан из последней очереди парка уже полюбили дети и родители. Пока они купаются в струях, другие невозмутимо сидят на креслах. Как называется фонтан?
7В парке есть постоянные обитатели – цветные карпы кои. Они живут в искусственном водоеме, который поначалу суеверные краснодарцы закидали монетками. Как называется водоем?
8Многие из нас сидели под ивами и ходили по деревянным настилам здесь. Как называется это место?
9Это необычное древнее дерево на родине называют сосной. Откуда оно приехало?
10Еще одно уникальное дерево парка - Делоникс королевский. Оно входит в пятерку самых красивых в мире. Для этого чуда природы в парке появилось специальное сооружение, которое получило название…
11Еще один водный объект, в центре которого находится эта зона отдыха, называется...
12В парке «Краснодар» появились два объекта современного искусства. Это скульптура «Геоточка», а сейчас в процессе создания «Искусственная среда». Кто автор этих творений?
13А как называется эта возвышенность со смотровой площадкой наверху?
14Эти уютные беседки, которые протянулись вдоль всего парка, тоже имеют особое название. Догадаетесь, какое именно?
15Один из любимых аттракционов, и место, где можно полностью намокнуть, не нарушая правил парка. Как называется?
ИСТОЧНИК KP.RU